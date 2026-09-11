Daniel Del Sarto volta aos palcos com "Anos 80 – Uma experiência ploc"

O ator e cantor Daniel Del Sarto, conhecido por personagens marcantes na televisão, volta a Niterói para apresentar o musical Anos 80 – Uma experiência ploc. O espetáculo propõe uma imersão nostálgica e bem-humorada nos melhores momentos da década de 1980, conduzindo a plateia por uma viagem cheia de memórias emotivas ao som de sucessos que marcaram época. Com muita música e humor, a montagem promete fazer o público rir e se emocionar com as histórias e curiosidades da década mais colorida.

No palco, Daniel Del Sarto revives ícones como Sidney Magal, A-Ha, RPM, Ultraje a Rigor, Wando, Michael Jackson, Erasure, Legião Urbana, Trem da Alegria, Balão Mágico, Dalto, Fábio Júnior e muitos outros artistas que embalaram os anos 80. A apresentação resgata elementos clássicos da época, como a dança da vassoura, a música lenta, a festa americana e o disco de vinil, criando uma atmosfera interativa que promete um verdadeiro banho de energia e saudade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Daniel Del Sarto retorna com "Anos 80 – Uma Experiência Ploc" (foto: Divulgação)

O musical Anos 80 – Uma experiência ploc é uma oportunidade imperdível para os nostálgicos e para as novas gerações conhecerem o melhor da cultura pop daquela década. O espetáculo interativo convida o público a participar ativamente dessa celebração, revivendo sucessos e memórias que atravessam gerações.

A temporada em Niterói (RJ) reforça o carinho do artista pela cidade e promete ser um dos grandes destaques da agenda cultural local. O musical fica em cartaz de sexta a domingo, até 20 de setembro, no Teatro Eduardo Kraichete, na Avenida Roberto Silveira 123, em Icaraí. As sessões acontecem às sextas, às 20h30, e aos sábados e domingos, às 20h. Com classificação livre, o espetáculo é uma oportunidade imperdível para os nostálgicos e para as novas gerações conhecerem o melhor da cultura pop daquela década.