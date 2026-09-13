Vini Jr. e Virginia acompanham corrida de F1; look da influenciadora repercute

Vini Jr. e Virginia Fonseca no GP da Espanha de F1 - (crédito: Reprodução/Instagram)

O casal Vini Jr. e Virginia Fonseca marcou presença no Madring para acompanhar a Fórmula 1 neste domingo (13/9). Os dois não apenas assistiram a corrida, que acabou com mais uma vitória para o italiano Kimi Antonelli, piloto da Mercedes, mas também estiveram no paddock, área exclusiva para as equipes dos pilotos nos autódromos.

Vini Jr. e Virginia também prestigiaram o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, que corre pela Audi. Bortoleto terminou o percurso na 13ª posição.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Lewis Hamilton, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull, também receberam a visita dos brasileiros e receberam de presente uma camisa do jogador. Hamilton abandonou o GP da Espanha após uma falha mecânica e ficou sem pontos pela primeira vez na temporada.

Nas redes sociais, Vini Jr. publicou fotos ao lado da namorada, dos pilotos e dentro do autódromo. Vídeos do casal circulando no Madring também foram compartilhados por terceiros.

Look repercutiu nas redes

Como de costume, a roupa escolhida por Virginia repercutiu nas redes sociais. Enquanto alguns questionam se o look estava em acordo com a ocasião, outros celebram a "energia" do casal.

Vini x Virginia at the Spanish GP ?????



The aura is unreal ???????????????? pic.twitter.com/tZAyHIrrhi — ?????????? ™???????? (@ViniJrTalk) September 13, 2026

A Virginia não entende que F1 tem dress code de rico… nem GP fora do horário de trabalho se veste assim… ???? pic.twitter.com/iJsKH52apb — Fernanda (@FernandaRoma_) September 13, 2026

Hoje os gringos vai pegar a Virgínia pra Cristo nessa rede kkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/1TxyJslhLF — mi (@r_1miim) September 13, 2026



