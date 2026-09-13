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Vini Jr. e Virginia acompanham corrida de F1; look da influenciadora repercute

Casal esteve no paddock do Madring e encontrou os pilotos Lewis Hamilton, Max Verstappen e Gabriel Bortoleto

Vini Jr. e Virginia Fonseca no GP da Espanha de F1 - (crédito: Reprodução/Instagram)
Vini Jr. e Virginia Fonseca no GP da Espanha de F1 - (crédito: Reprodução/Instagram)

O casal Vini Jr. e Virginia Fonseca marcou presença no Madring para acompanhar a Fórmula 1 neste domingo (13/9). Os dois não apenas assistiram a corrida, que acabou com mais uma vitória para o italiano Kimi Antonelli, piloto da Mercedes, mas também estiveram no paddock, área exclusiva para as equipes dos pilotos nos autódromos.

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Vini Jr. e Virginia também prestigiaram o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, que corre pela Audi. Bortoleto terminou o percurso na 13ª posição. 

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Lewis Hamilton, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull, também receberam a visita dos brasileiros e receberam de presente uma camisa do jogador. Hamilton abandonou o GP da Espanha após uma falha mecânica e ficou sem pontos pela primeira vez na temporada.

Nas redes sociais, Vini Jr. publicou fotos ao lado da namorada, dos pilotos e dentro do autódromo. Vídeos do casal circulando no Madring também foram compartilhados por terceiros.

Look repercutiu nas redes

Como de costume, a roupa escolhida por Virginia repercutiu nas redes sociais. Enquanto alguns questionam se o look estava em acordo com a ocasião, outros celebram a "energia" do casal.


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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 13/09/2026 16:27
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