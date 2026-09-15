Confirmado em A Fazenda 18, Jonatas Faro já correu risco de ser preso por dívida de pensão - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Jonatas Faro chamou atenção ao ter sido anunciado, na noite desta última segunda-feira (14), como um dos participantes de A Fazenda 18, reality show da Record.

O ator, conhecido por ter estreado na televisão na novela Chiquititas (1998), no SBT, e atuado em diversos folhetins da Globo e Record, já foi eleito um dos galãs mais promissores da última década, e também coleciona algumas polêmicas da vida pessoal no currículo.

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Em novembro de 2025, Jonatas Faro se tornou alvo de uma ação na Justiça, e correu o risco de ser preso. Segundo informações do portal LeoDias, as decisões judiciais proferidas pela 2ª Vara de Família da Barra da Tijuca determinavam que o artista quitasse duas dívidas de pensão alimentícia, somando mais de R$ 370 mil, do filho, Guy, de 12 anos, da antiga união que teve com a atriz Danielle Winits, com quem esteve junto de 2010 a 2011.

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À época, o ator correu o risco de ser alvode medidas que vão desde o bloqueio de contas bancárias até a possibilidade de prisão civil. As ordens foram assinadas pelo juiz Fábio Marques Brandão e expedidas no fim de setembro de 2025, com prazos específicos para pagamento: três dias em uma das ações e quinze dias na outra.

Caso o pagamento não fosse feito dentro dos prazos, o valor devido aumenta automaticamente, com uma multa de 10% sobre o montante, além de honorários advocatícios também de 10%, elevando o total da dívida.

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