Kelly Osbourne conta que voltou a beber após morte de Ozzy







Kelly Osbourne, de 41 anos, revelou que enfrentou uma recaída no alcoolismo após a morte de seu pai, o cantor Ozzy Osbourne, em julho de 2025. Em entrevista ao podcast We Need To Talk, apresentado por Paul C. Brunson, a atriz e cantora contou que ficou profundamente abalada pela perda e voltou a consumir bebidas alcoólicas para tentar lidar com o sofrimento.

Ao recordar o período de luto, Kelly afirmou que chegou a perder a capacidade de realizar tarefas básicas do dia a dia. "Eu era apenas uma sombra de mim mesma. Não conseguia falar. Não conseguia comer. Não conseguia fazer nada. Eu estava completamente vazia", relatou.

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A artista também descreveu como ocorreu o retorno ao consumo de álcool. Segundo ela, a dor provocada pela morte do pai a deixou em uma situação emocional extrema. "Destruída em todos os sentidos possíveis, completamente incapaz até mesmo de cuidar de mim mesma. Eu estava no fundo do poço. Voltei a beber. Perdi a cabeça. Não conseguia lidar com a situação", confessou.

Para Kelly, Ozzy não era apenas seu pai, mas também seu melhor amigo, protetor e maior incentivador. A relação entre os dois, segundo ela, tornou a perda ainda mais difícil. "A garota que eu era antes do meu pai falecer está morta. Essa garota nunca mais voltará", declarou.

Apesar da recaída, Kelly afirmou que conseguiu recuperar a sobriedade e está há oito meses sem beber. Ela também contou que reduziu seu círculo de amizades durante o processo, após perceber que algumas pessoas esperavam que ela superasse rapidamente a tristeza.

"Eu nunca vou superar isso. Nunca, jamais vou superar isso", afirmou. A cantora explicou ainda que o uso de álcool e outras substâncias nunca esteve relacionado à busca por diversão, mas ao desejo de fugir do sofrimento. "Eu nunca usei drogas porque queria uma festa. Eu nunca bebi porque queria uma festa. Eu simplesmente não queria sentir a dor", disse.

Conhecida desde a adolescência por participar do reality show The Osbournes, que acompanhava a rotina de sua família, Kelly também afirmou que começa a se sentir preparada para reconstruir sua identidade longe das expectativas do público. Após enfrentar a maternidade, a morte do pai e dificuldades pessoais, ela declarou que voltou a reconhecer seu próprio valor e acredita estar pronta para uma nova fase.