Cairo Vitor leva violão refinado ao Clube do Choro em noite de estreia

Cairo Vitor leva álbum novo ao palco do Clube do Choro - (crédito: Suelene Couto)

Diretor musical, produtor, arranjador, professor. Foram muitas as funções exercidas por Cairo Vitor ao longo de duas décadas de carreira na música. O momento mais importante, no entanto, parece ter sido a concretização do primeiro álbum de composições autorais. O violonista leva esse trabalho ao Clube do Choro nesta terça-feira (15/9), às 20h30.

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Oferenda reúne 10 faixas, oito instrumentais e duas canções, que percorrem referências do jazz, da viola caipira e da música erudita. O projeto teve a participação de Paula Zimbres (contrabaixo), Sérgio Morais (flauta) e Felipe Fiuza (percussão) e da cantora Martha Freitas. “O violão brasileiro, reverenciado ao redor do planeta, é a estrutura desta obra”, define Cairo.

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O significado da apresentação, conta o cantor, é celebrar a música no mais alto nível. “O Clube do Choro é o palco dos maiores instrumentistas do mundo e fazer o lançamento do meu álbum cujo nome é Oferenda é como comungar e estar num lugar musicalmente sagrado.”

O álbum foi gravado com fomento do Fundo de Apoio à Cultura (FAC/DF). O primeiro show ocorreu em um campo de futebol junto de um festival de brincadeiras de rua na comunidade Boa Vista na APA da Cafuringa, na Fercal, em 2024.

Serviço

Cairo Vitor apresenta o álbum Oferenda, nesta terça-feira (15/9), às 20h30, no Clube do Choro. Ingressos: R$ 30.