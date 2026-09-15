Conceição Evaristo estreia como atriz e é homenageada no CineBH

Conceição Evaristo é a proxima convidada do Sempre um Papo - (crédito: Divulgação)

A escritora mineira Conceição Evaristo estreia no cinema com o filme Se eu fosse vivo… vivia, que será exibido na abertura da Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte. O festival, que completa 20 anos, homenageia a autora de livros como Olhos D'água e Ponciá Vicêncio, além da cineasta paraguaia Paz Encina. O evento ocorre entre 22 e 27 de setembro e reúne produções de 18 estados brasileiros e oito países latino-americanos. Foram selecionados 49 longas e 53 curtas-metragens.

Leia também: Obra da artista Regina Silveira passa a compor fachada do SesiLab

A pergunta “Cinema Latino-Americano: O que será?” orienta as reflexões da 20ª CineBH. A ideia da proposta curatorial parte de incertezas políticas, sociais e econômicas que atravessam a América Latina em 2026 e de como mudanças de governo, redução de investimentos públicos, fragilização de políticas culturais e disputas em torno da regulação interferem nas condições dos cinema no continente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A abertura do evento será realizada no dia 22 de setembro, no Grande Teatro do Cine Theatro Brasil, com a pré-estreia nacional de Se eu fosse vivo... vivia, novo longa-metragem do cineasta mineiro André Novais Oliveira. Na cerimônia, Maria Paz Encina e Conceição Evaristo recebem o Troféu Horizonte. Paz Encina terá a trajetória celebrada na Mostra Homenagem e Diálogos Históricos e ministrará uma masterclass.

Leia também: Daniel Nascimento amplia atuação no entretenimento e assume direção de conteúdo da Syve Brasil

A programação da 20ª CineBH também se estende ao ambiente on-line. Em parceria com o Itaú Cultural, a plataforma IC Play recebe uma seleção especial da mostra, enquanto o site oficial cinebh.com.br disponibiliza um recorte da retrospectiva 20 anos, com títulos que celebram a trajetória do festival.

Serviço

Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, de 22 a 27 de setembro. Programação gratuita.

