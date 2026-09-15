Maluma anuncia nascimento do segundo filho e revela nome do bebê - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O cantor colombiano Maluma, de 38 anos, anunciou nesta terça-feira (15) o nascimento de seu segundo filho com a arquiteta, designer de interiores e empresária Susana Gómez. O artista compartilhou nas redes sociais um registro feito na sala de parto, no qual aparece segurando o recém-nascido ao lado da esposa.

Na publicação, Maluma também revelou o nome escolhido para o bebê: Órion Londoño Gómez. Na legenda da imagem, o cantor escreveu apenas o nome completo do filho e a data de nascimento, 14 de setembro de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O casal já é pai de Paris Londoño Gómez, de 2 anos. A chegada do segundo bebê havia sido anunciada em maio, quando os dois confirmaram a gravidez, mas ainda não tinham revelado qual seria o nome da criança.

Maluma e Susana mantêm a vida pessoal longe dos holofotes. Os primeiros rumores de que os dois estavam juntos surgiram em 2020. Eles teriam se conhecido por meio de amigos em comum, já que faziam parte do mesmo círculo social.

Além da atuação no universo da moda e da decoração, Susana também é empresária no segmento de joias. Ao longo do relacionamento, o casal costuma preservar a intimidade, fazendo aparições públicas e compartilhando poucos detalhes da rotina familiar.