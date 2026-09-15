Obra da artista Regina Silveira passa a compor fachada do SesiLab

Obra Bordaduras, de Regina Silveira, leva ilusionismo e geometria para a fachada do SesiLab - (crédito: Clara Angeleas)

A fachada de vidro de 530 m² do SesiLAB recebe, a partir desta terça-feira (15/9), a obra Bordaduras, de Regina Silveira. O gigantesco bordado criado pela artista é formado por 13 painéis que passam a compor a fachada do museu e a paisagem central de Brasília. A obra faz parte da programação do #25.ART, evento que traz para o SesiLAB uma série de oficinas, palestras e debates sobre arte, tecnologia e inteligência artificial.

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A obra de Regina é composta por adesivos em vinil que reproduzem um bordado. Aos 87 anos, a artista é um dos nomes mais importantes da arte brasileira na seara da tecnologia e autora de obras nas quais os jogos de luz e sombra e as distorções provocam um ilusionismo que leva o público a refletir sobre as fronteiras entre o que se vê e o real. O painel simula um bordado que preenche elementos da fachada no qual uma agulha em grandes proporções provoca a sensação de ilusão.





















Regina levou em consideração a importância da arquitetura na cidade para criar a obra. O SesiLAB também recebe, no espaço interior, a obra Dígito, um painel de LED criado pela artista nos anos 1980.

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O #25ART ocorre até 20 de setembro no Museu Nacional da República. Nesta terça (15/9), Casé Angatu Xukuru Tupinambá fez uma palestra sobre ancestralidade nas relações entre natureza, arte e tecnologia e Hauke Dorsh, diretor do Arquivo de Música Africana da Universidade Johannes Gutenberg (Mainz) falou sobre tecnologias sociais e música africana. Nesta quarta (16/9), Ive Rubini, artista e pesquisadora da Unesp, explora o conceito de tecnodiversidade e, na quinta (17/9), a produtora e curadora Tania Aedo se concentra em arte, ciência e tecnologia.

