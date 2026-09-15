"Avenida Brasil 2": conheça a história que marca continuação da novela em 2027

O bairro do Divino respirou tempos de paz desde aquela época que mudou tudo. Tufão (Murilo Benício) ampliou seu império empresarial, a família seguiu firme e unida, e as marcas do passado pareciam finalmente cicatrizadas. Mas eis que Carminha (Adriana Esteves) ressurge no pedaço. Depois de deixar a prisão, onde cumpriu sua pena, a personagem que o público ama odiar volta disposta a mostrar uma nova face.

E não é que funciona? Envolvida em projetos sociais com famílias carentes depois que o lixão foi desativado, Carminha vira exemplo de superação. A comunidade a aplaude, a imprensa a celebra, e Carmen Lúcia Araújo agora busca reparar os danos que causou. Seu alvo principal é Agatha (Karol Lannes), a filha fragilizada que, sem perceber, acaba virando ponte para uma reaproximação com a turma de Tufão. Aos poucos, parte da família a acolhe de volta. Mas será que dá para confiar? Essa pergunta incomoda e reacende velhas feridas: até que ponto essa transformação é verdadeira?

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É exatamente aí que começa Avenida Brasil 2, a nova novela das nove da Globo. "A história toda orbita em torno dessa Carminha que volta com papo de redenção, todo mundo aplaudindo, tratando como exemplo. O público vai querer saber como isso bagunça a vida do pessoal do Divino, especialmente da Nina (Débora Falabella). É também a chance de rever o bairro, conhecer gente nova e descobrir o que rolou com cada um nesse tempo", entrega João Emanuel Carneiro,e m comunicado oficial da TV Globo.

A produção ainda marca o reencontro do autor com o diretor Ricardo Waddington depois de 14 anos longe um do outro. "É continuação, mas sem perder o DNA: ritmo acelerado, um acontecimento por capítulo, história que não para. Essa sempre foi a força da coisa, e agora ela serve a conflitos novos. Carminha e Nina, junto com a família do Tufão, continuam no centro, só que em situações diferentes, com caras novas chegando ao Divino", explica Waddington.

Novos personagens

Nessa nova fase, ninguém no bairro fica indiferente à volta de Carminha. Quem logo torce o nariz é Renan Vitória (Thomás Aquino), sujeito que vem ganhando espaço como liderança local. Os dois se aproximam e a relação vira um jogo perigoso, cheio de disputa por poder e aquela dúvida constante: quem está manipulando quem?

Enquanto isso, a novela também mostra o dia a dia do subúrbio carioca. Entre rostos conhecidos e moradores novos que chegam agitando o Divino, quem se destaca é Salomé (Thalita Carauta), figura divertida que traz leveza e humor para a trama. Já Jade (Jéssica Ellen) tem um sonho grande: estudar engenharia genética nos Estados Unidos e deixar para trás um relacionamento que só lhe faz mal. Determinada, ela encara uma caminhada cheia de obstáculos, descobertas e emoções. No meio de amores improváveis, ciumeira, fofoca e convivências esquisitas, essas personagens dão cores diferentes à história, onde o cotidiano se mistura com encontros, desencontros e situações de tirar o fôlego.

Além de Adriana Esteves, Murilo Benício, Débora Falabella, Karol Lannes, Thomás Aquino, Thalita Carauta e Jéssica Ellen, o time ainda tem Cauã Reymond, Eliane Giardini, Marcos Caruso, Karine Teles, Juliano Cazarré, Leticia Isnard, Roberto Bomfim, Ravel Andrade, Cris Vianna, Ernani Moraes, Drico Alves, Thiago Rodrigues, Fábio Scalon, entre outros.

"A família do Tufão sempre foi o coração de Avenida Brasil. Trazer esse núcleo de volta foi uma maneira de resgatar histórias que ainda tinham muito a render e, ao mesmo tempo, abrir espaço para personagens e tramas novas. É um reencontro com um universo que o público adora, mas com um olhar diferente, sem perder aquela essência que fez a novela ser tão especial", completa João Emanuel Carneiro.

Com suspense, humor, reviravoltas e personagens que despertam amor e raiva na mesma proporção, a continuação do sucesso estrondoso de 2012 constrói uma jornada sobre perdão, ambição, família e vingança. Entre brigas de futebol e confusões familiares, os conflitos do dia a dia formam uma crônica divertida do subúrbio, atravessada por uma pergunta que não sai da cabeça de ninguém: essa nova Carminha (Adriana Esteves) é real ou todo mundo está prestes a cair num golpe de novo?

Com estreia marcada para janeiro de 2027, Avenida Brasil 2 tem colaboração de Marcia Prates, Eliane Garcia, Marta Rangel, Paula Amaral e Vicent Villari.















