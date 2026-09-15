Bella Longuinho descobre famosos que assinam conteúdo adulto





A influenciadora Bella Longuinho, de 24 anos, revelou que já identificou famosos entre os assinantes de seu conteúdo adulto. Em entrevista sobre os bastidores de seu trabalho na plataforma Fatal Fans, ela contou que um homem e uma mulher conhecidos chegaram a acompanhar sua página utilizando os próprios perfis.

Segundo Bella, a descoberta aconteceu porque os assinantes não tentaram esconder a identidade. "Eles assinaram com o perfil deles mesmos, então eu consegui ver quem eram. Nenhum dos dois chegou a me mandar mensagem, eu só percebi que tinham assinado mesmo", afirmou.

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A influenciadora também comentou sobre os diferentes comportamentos dos assinantes. De acordo com ela, as mulheres ainda representam uma parcela menor de seu público, mas costumam demonstrar maior interesse em conversar e estabelecer uma relação de proximidade. Já os homens, segundo Bella, tendem a solicitar com mais frequência conteúdos personalizados.

"As mulheres geralmente querem mais conversar e me conhecer melhor. Já os homens normalmente pedem mais conteúdos personalizados", explicou.

Bella afirmou ainda que mantém regras claras na relação com quem acompanha seu trabalho. Uma das principais é a decisão de não realizar encontros presenciais com assinantes. Para ela, deixar esse limite estabelecido ajuda a evitar confusões entre o contato profissional e possíveis expectativas afetivas.

"Eu sempre deixo bem claro que não encontro ninguém. No geral, eles pedem os conteúdos que querem ver e não costumam passar muito dos limites", disse.

A influenciadora também falou sobre os impactos da profissão na vida amorosa. Ela lembrou que já se relacionou com um produtor de conteúdo que compreendia sua atividade, mas que, mesmo assim, sentia ciúmes das mensagens e da proximidade mantida com os assinantes.

"No meu relacionamento anterior, ele também fazia conteúdo e entendia que era trabalho, mas mesmo assim às vezes batia aquele ciúme por causa das mensagens e desse contato mais íntimo que os assinantes têm", relatou.

Atualmente, Bella considera que o principal desafio para iniciar um novo relacionamento é encontrar alguém que consiga separar sua exposição profissional da intimidade da vida pessoal. "Exposição eu já sei administrar e separar trabalho da vida pessoal também. Para mim, o mais importante é encontrar alguém que consiga fazer essa separação", concluiu.