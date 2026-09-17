



Bruna Biancardi revelou alguns detalhes de sua terceira gravidez. Grávida de Mariah, fruto do relacionamento com Neymar Jr., a influenciadora contou qual seria o nome da filha caso o casal não tivesse escolhido, e também falou sobre a possibilidade de aumentar a família.

"A gente sempre conversou sobre isso. ‘Acho que agora pode ter mais um, vamos ver se dá certo’. A gente vai conversando e se alinhando. Se vem um menino? Só se Deus mandar, vamos ver. A gente até tentou mudar de letra, mas focou no M. Pensamos em Maju e Mariah e escolhemos Mariah", explicou ela, em entrevista ao portal Gshow.

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"É um desejo"

Na sequência, a companheira de Neymar foi sincera ao afirmar que não descarta a possibilidade de ter mais um filho com o atleta do Santos. "É um desejo, mas acho que dessa vez quero esperar um tempo maior, deixar uma distância maior entre as idades das crianças para ter mais para frente", contou.

Enquanto não ocorre, Bruna Biancardi afirmou que está passando bem e que a gravidez de Mariah tem sido tranquila. "Não sou muito de ter desejo. Passo muito bem nas gestações. Da Mel e da Mavi sempre passei bem, graças a Deus. No começo, dá mais sono. Nessa parte que estou agora, tenho mais fome e inchaço", relatou.



O texto Grávida, Bruna Biancardi não descarta aumentar a família com Neymar novamente: É um desejo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.