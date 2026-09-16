Longe das novelas, Camila Rodrigues aposta em nova fonte de renda - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Afastada das novelas desde sua participação em A Vida de Jó, em 2025, Camila Rodrigues encontrou novas maneiras de se manter ativa profissionalmente. Aos 43 anos, a atriz divide a rotina entre o trabalho nas redes sociais, os estudos e projetos que ampliam sua atuação para além da televisão.

Com mais de 1,2 milhão de seguidores no Instagram, Camila passou a produzir conteúdos sobre diferentes aspectos de sua vida pessoal. O que começou com vídeos de receitas ganhou novos formatos e, atualmente, inclui conversas sobre maternidade, casamento, separação e situações do cotidiano. A mudança fez com que a plataforma também se tornasse uma fonte de renda para a artista.

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Em entrevista ao O Globo, Camila explicou que começou a perceber um retorno financeiro mais significativo com as redes durante a pandemia. Apesar disso, ela afirmou que ainda não considera a atividade um trabalho em tempo integral, já que prefere preservar a espontaneidade na produção dos conteúdos.

"Eu comecei a me interessar mais por isso na pandemia, que foi quando começou a gerar uma renda legal. Então é uma coisa que, sim, eu trabalho também nas minhas redes sociais, mas ainda não consegui fazer com que isso fosse um trabalho 100%. Não é um hobby, mas ao mesmo tempo é. Eu não consigo ter a obrigação, a rotina de ter um post de dois em dois dias, por exemplo. Tentei organizar um pouco, mas saiu um pouco do natural. Eu preciso postar sobre algo que eu queira falar."

A atriz também aproveitou o momento de transformação profissional para voltar à sala de aula. Camila está cursando o bacharelado em Teatro na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo ela, a formação despertou um interesse maior pela área de direção e abriu novas possibilidades para sua carreira artística.

Entre os projetos em desenvolvimento está a criação de um estúdio de podcast, espaço que pretende utilizar para receber convidados, promover conversas e explorar uma forma diferente de comunicação. A iniciativa representa mais um passo na ampliação de sua presença no meio artístico e digital.

Mesmo com os novos caminhos, Camila deixa claro que não abandonou o desejo de voltar às novelas. Conhecida por trabalhos como Os Dez Mandamentos, América, Malhação, Topíssima e Gênesis, a atriz afirmou que continua apaixonada pela televisão e pela dinâmica das gravações.

"O bacharelado me despertou muito também o olhar para a direção. Além disso, estou abrindo meu estúdio de podcast. É um lugar onde quero me expressar mais, receber pessoas e trocar não só nas redes sociais, mas agora de uma maneira mais profissional. Mas eu sou completamente apaixonada por televisão e novela. Eu gosto da rotina louca. Na verdade não tem rotina nenhuma, né? Eu gosto de cada dia fazer uma coisa diferente, gravar cinco, 15 cenas diferentes, gravar de segunda a sábado. Eu realmente adoro essa loucura e espero daqui a pouco estar de volta."

A atriz também comentou as mudanças no mercado audiovisual e a importância que os números das redes sociais passaram a ter na contratação de profissionais. Para Camila, a exigência de visibilidade digital transformou a maneira como atores são avaliados, desde testes até oportunidades em produções televisivas.

Enquanto aguarda novos trabalhos na dramaturgia, Camila Rodrigues segue construindo uma rotina com diferentes frentes, conciliando a experiência acumulada na televisão com a criação de conteúdo, a formação acadêmica e os planos de investir em novos formatos de comunicação.

O texto Longe das novelas, Camila Rodrigues aposta em nova fonte de renda e volta à universidade aos 43 anos foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.