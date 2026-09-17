Travis Kelce, marido de Taylor Swift, é vítima de golpe milionário nos EUA - (crédito: Divulgação)





Travis Kelce, marido de Taylor Swift, se tornou vítima de um esquema de pirâmide que captou mais de US$ 35 milhões (cerca de R$ 184 milhões) de investidores.

Um promotor do Missouri citou o atleta durante uma audiência realizada na última terça-feira (15), quando Siddharth Jawahar, de 38 anos, foi condenado a 11 anos de prisão. A promotoria federal do Distrito Leste do Missouri informou que ele se declarou culpado de três acusações de fraude eletrônica em janeiro.

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Segundo a decisão foi tomada pela Justiça Federal em St. Louis., além da pena de prisão, o acusado foi condenado a pagar US$ 31,35 milhões (cerca de R$ 165 milhões) em restituição às vítimas.

De acordo com o comunicado da promotoria, Jawahar recebeu mais de US$ 35 milhões, mas investiu apenas cerca de US$ 10 milhões entre julho de 2016 e dezembro de 2023. Além disto, Travis Kelce não é o único atleta envolvido no esquema de pirâmide.

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