Maestro João Carlos Martins recebe a Orquestra Criança Cidadã em São Paulo

Viabilizada pelo apoio do Instituto Amigos do NANNAI, a viagem a São Paulo leva o projeto de Ipojuca ao Teatro B32 - (crédito: Divulgação)

Duas gerações de músicos dividirão o palco do Teatro B32, em São Paulo, neste sábado (19/9). De um lado, jovens instrumentistas da Orquestra Criança Cidadã (OCC), de Pernambuco, do outro, a Bachiana Filarmônica SESI-SP, sob a regência do maestro João Carlos Martins. O encontro, marcado para as 20h, percorrerá desde compositores brasileiros até clássicos da música de concerto e temas conhecidos do cinema.

A primeira parte da noite será conduzida pelos integrantes da unidade de Ipojuca da Orquestra Criança Cidadã. Criado em 2006, no Recife, o projeto oferece formação musical gratuita a cerca de 400 jovens e tornou-se a primeira escola de música das Américas a integrar o programa de Escolas Associadas da Unesco.

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Em São Paulo, o grupo apresentará um repertório inteiramente dedicado à música brasileira. A abertura será com Sem Lei, Nem Rei – Moderato, da suíte instrumental de Capiba, seguida por uma combinação de Samba de Verão, de Tom Jobim, Tico-Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu, e Último Dia, frevo de Levino Ferreira com arranjo de Nilson Lopes.

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Entre os jovens músicos que estarão no palco está a violinista Lara Peures, que assume o solo de Carinhoso, de Pixinguinha, em arranjo do maestro Cussy de Almeida. A viagem da Orquestra Criança Cidadã a São Paulo foi viabilizada com apoio do NANNAI, por meio do Instituto Amigos do NANNAI (IANNAN), que mantém em Ipojuca um projeto de capacitação profissional voltado ao turismo.

O encontro com os jovens pernambucanos representa, para João Carlos Martins, uma oportunidade de aproximar a formação de novos músicos do trabalho desenvolvido pela Bachiana.

A Orquestra Criança Cidadã atende cerca de 400 jovens em Pernambuco e integra a rede de Escolas Associadas da Unesco (foto: Divulgação)

"Receber a Orquestra Criança Cidadã é celebrar o poder da música de transformar vidas. Cada jovem que sobe ao palco representa uma história de dedicação, talento e esperança. É essa missão que move a Bachiana há tantos anos: fazer da música uma ponte entre pessoas, gerações e oportunidades."

Dos clássicos às telas

Na segunda metade da apresentação, João Carlos Martins assume a regência da Bachiana Filarmônica SESI-SP. O tenor Jean William, revelado pelo maestro, e o violinista chileno Pepe Salazar participam como convidados.

O repertório parte de Johann Sebastian Bach, com Jesus, Alegria dos Homens, e segue por Wolfgang Amadeus Mozart, representado por Alla Turca e pelo primeiro movimento do Concerto para Violino nº 5. A Valsa nº 2, de Dmitri Shostakovich, completa a passagem pelas obras de concerto.

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Depois, Martins deixa a batuta pelo piano para conduzir o público ao universo do cinema. A seleção inclui Il Postino, de Luis Bacalov, conhecida no Brasil pelo filme O Carteiro e o Poeta; Adios Nonino, de Astor Piazzolla; Cinema Paradiso, de Ennio Morricone; e o tema de E.T. – O Extraterrestre, composto por John Williams.

O concerto é realizado pelo Ministério da Cultura, por meio dos mecanismos da Lei Rouanet, e pela Fundação Bachiana.

Como será



Bachiana Filarmônica SESI-SP



Regência: João Carlos Martins

Abertura: Orquestra Criança Cidadã — PE

Data: 19 de setembro

Horário: 20h

Local: Teatro B32 — São Paulo

Ingressos: de R$ 50 a R$ 90, pela plataforma Inti