Agrupação Teatral Amacaca reencena peça inspirada em obra de George Orwell

A variedade sensorial, utilizada para construir atmosfera distópica, é um dos fatores responsáveis pelo sucesso da peça 2+2=5. É o que aponta o ator Iano Fazio, da Agrupação Teatral Amacaca, que reencena o espetáculo a partir desta sexta-feira (18/9). A temporada no Teatro dos Ventos, em Águas Claras, vai até 27 de setembro, com seis sessões.

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Dirigida por Felipe Vidal, a peça retrata contexto distópico em que o antigo território brasileiro, chamado de Oceânia, foi dominado por uma grande corporação que opera a partir da hipervigilância, impulsionada por inteligências artificiais. O texto é inspirado na obra 1984, de George Orwell.

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Para Fazio, é assustador pensar que um livro escrito há quase cem anos pudesse abordar temas tão atuais. “A presença da inteligência artificial cada vez mais forte no cotidiano das pessoas, e a retomada de propostas totalitárias para governos no mundo dão ao livro uma característica quase que profética. A nossa adaptação buscou se aproximar mais ainda de um contexto distópico que talvez possa ocorrer no Brasil”, diz o ator.

A hipótese que sustenta a dramaturgia é a de que o componente religioso, de exploração da fé, está na base da subjugação nos dias de hoje. Por isso o Partido, citado no livro, é substituído por uma Congregação milicio-religiosa. Além disso, o Grande Irmão deu lugar a um Grande Pai de Todos e a personagem Gaia foi criada como antagonista para situar a crise ambiental em meio a esse cenário.

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Lançado em 2023, o espetáculo representa continuidade nas experimentações da Agrupação criada por Hugo Rodas. “É a primeira peça do grupo que utiliza de maneira explícita alguns recursos tecnológicos, que são uma parte fundamental da encenação. Mas mesmo assim, a assinatura do grupo, de ser uma orquestra cênica que conta histórias, permanece”, resume Fazio. A nova temporada do espetáculo é realizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

Serviço

2+2=5 (Agrupação Teatral Amacaca), nesta sexta-feira (18/9), às 20h, e no domingo (20/9), às 16h e às 19h, no Teatro dos Ventos, em Águas Claras. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Disponíveis na plataforma Sympla. Classificação indicativa: 14 anos.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel