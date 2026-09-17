Juninho Brother volta a Brasília com axé em show gratuito no ExpoMix

O cantor Juninho Brother retorna aos palcos de Brasília no próximo sábado (19/9) como uma das atrações do Festival ExpoMix Brasil. A apresentação gratuita ocorre na área externa do Museu Nacional da República a partir das 19h30.
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O show marca o reencontro do artista com a cidade onde iniciou sua carreira. Filho de pai baiano e mãe candanga, Juninho Brother começou a se destacar aos 17 anos, ao vencer uma gincana escolar interpretando canções de Bell Marques. Seu nome artístico surgiu em 2003, quando atuava como locutor em um programa de rádio focado em axé e pagode no Distrito Federal.
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Sua trajetória se consolidou em casas de show e festas de Brasília, como Show Bar e Café Cancún, antes de ganhar o circuito de micaretas em estados como Goiás, Minas Gerais e Bahia.
O que esperar do show
No festival, Juninho Brother sobe ao palco com sua banda completa, conhecida pela pegada rítmica e arranjos vigorosos. A formação inclui uma base percussiva com timbaus e surdos, além de bateria, baixo, teclado, guitarra, cavaquinho e backing vocals, recriando a atmosfera dos trios elétricos de Salvador.
O repertório promete agitar o público com clássicos do axé music, como "Baianidade Nagô", "Voa Voa", "Diga Que Valeu" e "100% Você". Além dos sucessos, o cantor apresentará sua nova música de trabalho, "Eu e Você", uma fusão de axé com reggae dançante.
Como participar
O show de Juninho Brother e banda ocorre na noite de sábado do ExpoMix, que abre os portões às 18h, no Museu da República. A entrada é gratuita, mas é necessário retirar um ingresso solidário previamente no site oficial do evento, com a doação de alimentos não perecíveis.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.