Julian Marley, filho do lendário Bob Marley, se apresenta em Brasília

Brasília será palco de uma grande celebração do reggae no feriado da Independência. No domingo, 7 de setembro, Julian Marley, filho do ícone Bob Marley e vencedor do Grammy em 2024, se apresenta na capital federal. O show acontece no recém-inaugurado espaço Nova Babilônia, localizado no Conic, e marca a estreia do local com um espetáculo que une música, cultura e espiritualidade rastafári.

Reconhecido internacionalmente por manter viva a chama do reggae, Julian Marley conquistou o Grammy de Melhor Álbum de Reggae no ano passado com Colors of Royal. O disco mistura as raízes tradicionais do gênero com elementos contemporâneos, transmitindo mensagens de amor, consciência social e espiritualidade. Essa fusão, que aproxima gerações distintas de fãs, é a base do espetáculo que o artista trará a Brasília.

A apresentação deve ser marcada por uma atmosfera festiva e positiva, alinhada à celebração dos 80 anos de nascimento de Bob Marley, comemorados em 2025. No repertório, Julian promete unir clássicos imortalizados pelo pai, como Stir It Up, a músicas próprias que consolidam sua trajetória no reggae contemporâneo. A ideia é revisitar o passado sem deixar de afirmar sua identidade como cantor, compositor e multi-instrumentista.

Mais do que um show, o evento se anuncia como uma experiência coletiva. O público brasiliense poderá vivenciar o reggae como símbolo de resistência, união e liberdade, em sintonia com o espírito do feriado nacional. O show também marca a inauguração do espaço Nova Babilônia, que pretende se firmar como novo ponto de encontro cultural no centro da cidade.

O show vai além da música, celebrando a liberdade, a cultura e a força do reggae. Em sintonia com o feriado da Independência, Julian Marley convida o público a se conectar com a memória e o legado de seu pai, enquanto aprecia a energia positiva do rastafári. Os ingressos, custando entre R$ 80 (meia) e R$ 160 (inteira), estão à venda na plataforma digital Shotgun, e a expectativa é de casa cheia, já que esta será a única apresentação do artista no Distrito Federal neste ano.

Serviço

Julian Marley

Domingo (7/9), das 16h às 0h, na Nova Babilônia (Conic – Asa Sul, Edifício Venâncio ). Ingressos: R$ 80 (meia) e R$ 160 (inteira).

