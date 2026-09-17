Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi adotam segundo bebê, diz revista

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi mantêm a privacidade da família e preservam a identidade das crianças - (crédito: Reprodução / Instagram )

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi aumentaram a família. A atriz, de 22 anos, e o marido, de 24, adotaram um segundo bebê pouco mais de um ano após a chegada da primeira filha, cuja identidade é preservada pelo casal.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (17/9) pela revista norte-americana People, que ouviu uma fonte próxima aos dois. Procurados pela publicação, os representantes de Millie e Jake não responderam aos pedidos de comentário. Até agora, o casal também não apresentou publicamente informações sobre a nova criança, como nome ou sexo.

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Os dois são casados desde maio de 2024 e anunciaram a primeira adoção em agosto do ano seguinte. Na ocasião, Millie contou nas redes sociais que ela e Jake estavam começando uma nova etapa da vida familiar e pretendiam vivê-la com privacidade. Desde então, a identidade da filha tem sido mantida longe da exposição pública.

A opção pela discrição também aparece nas poucas imagens compartilhadas pela atriz. No início de setembro, durante uma viagem da família às Dolomitas, na Itália, Millie publicou registros em que surge carregando a menina, enquanto Jake aparece ao lado com um bebê-conforto preso ao peito. O rosto da criança não foi mostrado.

Desejo antigo

A adoção já fazia parte dos planos de Millie antes mesmo da chegada da primeira filha. Em junho, durante uma participação no podcast Not Gonna Lie with Kylie Kelce, a atriz contou que esse era um desejo que carregava desde a infância. Ela também disse que pretende ter filhos biológicos no futuro.

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Ao falar sobre o significado da adoção, Millie resumiu a forma como enxerga esse vínculo. "Adoção é amor, adoção é para sempre."