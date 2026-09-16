Grammy Latino 2026: Brasil tem três indicados nas categorias principais

Por Paulo Renato Mac-Culloch*

Nesta quarta-feira (16/9), a Academia Latina de Gravação anunciou os indicados ao Grammy Latino 2026. O Brasil tem três representantes nas principais categorias da premiação. Anitta concorre ao melhor álbum do ano com “EQUILIBRIVM”, Loulu Gilberto compete na categoria de Gravação do Ano com “ O Amor Nos Encontrou” e Zanna na categoria Canção do Ano com “Nilo”.

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Concorrendo na categoria de “Melhor Artista Revelação”, temos alguns nomes conhecidos da música brasileira, como Loulu Gilberto, filha do mestre João Gilberto, e Zeca Veloso, filho do consagrado Caetano Veloso. Filhos representam a velha guarda do MPB na disputa do Grammy, mas Djavan também está na disputa, concorrendo com o álbum “Improviso”, na categoria Melhor Álbum Cantor Compositor.

O rap brasileiro representa o país nas categorias de audiovisual. O rapper BK disputa a categoria de Vídeo Musical Versão Curta, com a obra de homenagem ao primeiro álbum “10 anos de Castelos e Ruínas”. Já na categoria Vídeo Musical Versão Longa, o rapper L7nnon concorre com a obra “Guerras Invisíveis”. Entretanto, nenhum brasileiro concorre na categoria de Melhor Álbum de Rap e de Melhor Compositor.

Na música clássica, a obra “Sinfonia em Quadrinhos”, composta por Hermeto Pascoal em 1998, e gravada pela primeira vez em 2026, pela Orquestra Tom Jobim, sob a regência de Tiago Costa, compete na categoria de Melhor Álbum de música clássica.

O evento de premiação está marcado para o dia 12 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Confira a lista completa de indicados:

Gravação do Ano

Ha Ha – CA7RIEL & Paco Amoroso

¿Como Se Ama? – Jorge Drexler

Dime – Silvana Estrada

O Amor Nos Encontrou – Loulu Gilberto

Coleccionando Heridas – KAROL G e Marco Antonio Solis

Femme Fatale – Mon Laferte

Desde Que Te Tengo – Carín León

Niño – Milo J

La Perla – Rosalía Featuring Yahritza e Su Esencia

Alma – Elena Rose

Álbum do Ano

EQUILIBRIVM – Anitta

FREE SPIRITS – CA7RIEL & Paco Amoroso

Taracá – Jorge Drexler

Vendrán Suaves Lluvias – Silvana Estrada

Tropicoqueta – KAROL G

FEMME FATALE – Mon Laferte

MUDA – Carín León

La Vida Era Más Corta – Milo J

¿Dónde Es El After? – Rawayana

LUX (Complete Works) – Rosalía

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Canção Do Ano

Coleccionando Heridas – KAROL G e Marco Antonio Solís

¿Como Se Ama? – Jorge Drexler

Dime – Silvana Estrada

Femme Fatale – Mon Laferte

Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día – CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting

Humano – Juanes, Vivir Quintana

La Perla – Rosalía Featuring Yahritza y Su Esencia

Mi Gran Amor – Santana Featuring Becky G

Nilo – Zanna

Solifican12 – Milo J

Melhor Artista Revelação

Delilah

FABIAN

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso

Melhor Álbum de Música Clásica

Gabriela Ortiz: Yanga – Los Angeles Philharmonic

Odyssey – Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela

Opus 33 "Romantic Cello" – London Symphony Orchestra

Sinfonia Em Quadrinhos – Orquestra Jovem Tom Jobim

Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live] –London Philharmonic Orchestra)

Melhor Vídeo Musical Versão Curta

10 anos de Castelos & Ruínas – Bk' (Willy Hajli & Poeta Visual, diretores de vídeo)

CHINGONA – Tamara Flores (Harlock Chavez & Rupert Höller, diretores de vídeo)

Moleirinha – Karetus Featuring Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS & Julio Pereira (Gonçalo Pereira, diretor de vídeo)

INRI – Los Tres (Pato Escala & Nj López, diretores de vídeo)

Sauvignon Blanc (Official Video) – Rosalía (Noah Dillon, diretor de vídeo)

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Melhor Vídeo Musical Versão Curta

FREE SPIRITS (The Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso (Ferran Echegaray & Ferina, diretores de vídeo)

Hasta Que Me Quede Sin Voz – Leiva (Mario Forniés & Lucas Nolla, diretores de vídeo)

Guerras Invisíveis – L7nnon (Kaique Alves & Thiago Eva, diretores de vídeo)

Back To The Childhood – Maleh (Maurizio Iazzetta, diretor de vídeo)

FLAMENCO – Varios Artistas (Carla Simón, diretor de vídeo)

Melhor Canção em Língua Portuguesa

“Águas de um Mar Azul” — Urias

“Memória” — Rosalía e Carminho

“No Vento de Nós” — Criolo, Amaro Freitas e Dino D’Santiago

“Sua Onda” — Marisa Monte

“Viver e Morrer de Amor na América Latina” — Johnny Hooker

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Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

Equilibrivm – Anitta

Ludom – Ludom

Antes Que A Terra Acabe – Luedji Luna

BRava – Jenni Mosello

MARINADA vol.01 – Marina Sena

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

Resistência! Ao Vivo no Circo Voador – Black Pantera

Let It Burn / Deixa Arder – Chico Chico

Rádio Love Nacional – Detonautas

foto em grupo – FOTO EM GRUPO

CARRANCA – Urias

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Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa

Novo Testamento – AJULLIACOSTA

FREQUÊNCIA LUNAR – BUDAH

CARO Vapor II – qual a forma de pagamento? – Don L

Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores – Emicida

Terra Vermelha: Do interior pro interior – Matuto S.A.

Melhor Álbum de Samba/Pagode

50 Anos De Carreira – Leci Brandão

Jessé - As canções de Zeca Pagodinho – Teresa Cristina

Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) – Xande De Pilares

Sentimento – Ferrugem

Quinhão – Mosquito

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Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira

Criolo, Amaro e Dino – Criolo, Amaro Freitas, Dino d'Santiago

Vende-se Lembrança – Pedro Emílio

Améfrica – Bia Ferreira

Afim – Zé Ibarra

Eita – Lenine

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Fire Arena – Ana Castela

Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) – Simone Mendes

Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) – Lauana Prado

Registro Histórico (Ao Vivo) – Luan Santana

Traia Acústico (Ao Vivo) – Traia Véia

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir – Carminho

Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) – João Gomes, Mestrinho, Jota.pê

Até Cansar o Cansaço – Juliana Linhares

Molho Lambão – Psirico

Amor Perene – Zaynara

Confira a lista completa no site oficial do Grammy Latino.

* Estagiário sob supervisão de Paulo Floro.