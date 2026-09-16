Grammy Latino 2026: Brasil tem três indicados nas categorias principais

Por Paulo Renato Mac-Culloch*
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Nesta quarta-feira (16/9), a Academia Latina de Gravação anunciou os indicados ao Grammy Latino 2026. O Brasil tem três representantes nas principais categorias da premiação. Anitta concorre ao melhor álbum do ano com “EQUILIBRIVM”, Loulu Gilberto compete na categoria de Gravação do Ano com “ O Amor Nos Encontrou” e Zanna na categoria Canção do Ano com “Nilo”.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Concorrendo na categoria de “Melhor Artista Revelação”, temos alguns nomes conhecidos da música brasileira, como Loulu Gilberto, filha do mestre João Gilberto, e Zeca Veloso, filho do consagrado Caetano Veloso. Filhos representam a velha guarda do MPB na disputa do Grammy, mas Djavan também está na disputa, concorrendo com o álbum “Improviso”, na categoria Melhor Álbum Cantor Compositor.
O rap brasileiro representa o país nas categorias de audiovisual. O rapper BK disputa a categoria de Vídeo Musical Versão Curta, com a obra de homenagem ao primeiro álbum “10 anos de Castelos e Ruínas”. Já na categoria Vídeo Musical Versão Longa, o rapper L7nnon concorre com a obra “Guerras Invisíveis”. Entretanto, nenhum brasileiro concorre na categoria de Melhor Álbum de Rap e de Melhor Compositor.
Na música clássica, a obra “Sinfonia em Quadrinhos”, composta por Hermeto Pascoal em 1998, e gravada pela primeira vez em 2026, pela Orquestra Tom Jobim, sob a regência de Tiago Costa, compete na categoria de Melhor Álbum de música clássica.
O evento de premiação está marcado para o dia 12 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Confira a lista completa de indicados:
Gravação do Ano
-
Ha Ha – CA7RIEL & Paco Amoroso
-
¿Como Se Ama? – Jorge Drexler
-
Dime – Silvana Estrada
-
O Amor Nos Encontrou – Loulu Gilberto
-
Coleccionando Heridas – KAROL G e Marco Antonio Solis
-
Femme Fatale – Mon Laferte
-
Desde Que Te Tengo – Carín León
-
Niño – Milo J
-
La Perla – Rosalía Featuring Yahritza e Su Esencia
-
Alma – Elena Rose
Álbum do Ano
-
EQUILIBRIVM – Anitta
-
FREE SPIRITS – CA7RIEL & Paco Amoroso
-
Taracá – Jorge Drexler
-
Vendrán Suaves Lluvias – Silvana Estrada
-
Tropicoqueta – KAROL G
-
FEMME FATALE – Mon Laferte
-
MUDA – Carín León
-
La Vida Era Más Corta – Milo J
-
¿Dónde Es El After? – Rawayana
-
LUX (Complete Works) – Rosalía
- Leia também: Mortes de ativistas ambientais dobram; Brasil é 2º país mais letal
Canção Do Ano
-
Coleccionando Heridas – KAROL G e Marco Antonio Solís
-
¿Como Se Ama? – Jorge Drexler
-
Dime – Silvana Estrada
-
Femme Fatale – Mon Laferte
-
Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día – CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting
-
Humano – Juanes, Vivir Quintana
-
La Perla – Rosalía Featuring Yahritza y Su Esencia
-
Mi Gran Amor – Santana Featuring Becky G
-
Nilo – Zanna
-
Solifican12 – Milo J
Melhor Artista Revelação
-
Delilah
-
FABIAN
-
Loulu Gilberto
-
Arath Herce
-
Macario Martínez
-
maye
-
Sofia Monroy
-
Kendall Peña
-
Dora Sanches
-
ARIA VEGA
-
Zeca Veloso
Melhor Álbum de Música Clásica
-
Gabriela Ortiz: Yanga – Los Angeles Philharmonic
-
Odyssey – Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela
-
Opus 33 "Romantic Cello" – London Symphony Orchestra
-
Sinfonia Em Quadrinhos – Orquestra Jovem Tom Jobim
-
Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live] –London Philharmonic Orchestra)
Melhor Vídeo Musical Versão Curta
-
10 anos de Castelos & Ruínas – Bk' (Willy Hajli & Poeta Visual, diretores de vídeo)
-
CHINGONA – Tamara Flores (Harlock Chavez & Rupert Höller, diretores de vídeo)
-
Moleirinha – Karetus Featuring Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS & Julio Pereira (Gonçalo Pereira, diretor de vídeo)
-
INRI – Los Tres (Pato Escala & Nj López, diretores de vídeo)
-
Sauvignon Blanc (Official Video) – Rosalía (Noah Dillon, diretor de vídeo)
- Leia também: ‘Emergência 53’ não resiste a roteiro sem pulso e entra em coma criativo
Melhor Vídeo Musical Versão Curta
-
FREE SPIRITS (The Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso (Ferran Echegaray & Ferina, diretores de vídeo)
-
Hasta Que Me Quede Sin Voz – Leiva (Mario Forniés & Lucas Nolla, diretores de vídeo)
-
Guerras Invisíveis – L7nnon (Kaique Alves & Thiago Eva, diretores de vídeo)
-
Back To The Childhood – Maleh (Maurizio Iazzetta, diretor de vídeo)
-
FLAMENCO – Varios Artistas (Carla Simón, diretor de vídeo)
Melhor Canção em Língua Portuguesa
- “Águas de um Mar Azul” — Urias
-
“Memória” — Rosalía e Carminho
-
“No Vento de Nós” — Criolo, Amaro Freitas e Dino D’Santiago
-
“Sua Onda” — Marisa Monte
-
“Viver e Morrer de Amor na América Latina” — Johnny Hooker
- Leia também: Paula Belmonte defende habitação social e tecnologia contra grilagem
Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
-
Equilibrivm – Anitta
-
Ludom – Ludom
-
Antes Que A Terra Acabe – Luedji Luna
-
BRava – Jenni Mosello
-
MARINADA vol.01 – Marina Sena
Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa
-
Resistência! Ao Vivo no Circo Voador – Black Pantera
-
Let It Burn / Deixa Arder – Chico Chico
-
Rádio Love Nacional – Detonautas
-
foto em grupo – FOTO EM GRUPO
-
CARRANCA – Urias
- Leia também: Lula na ONU: presidente vai chamar potências mundiais de "covardes"
Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa
-
Novo Testamento – AJULLIACOSTA
-
FREQUÊNCIA LUNAR – BUDAH
-
CARO Vapor II – qual a forma de pagamento? – Don L
-
Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores – Emicida
-
Terra Vermelha: Do interior pro interior – Matuto S.A.
Melhor Álbum de Samba/Pagode
-
50 Anos De Carreira – Leci Brandão
-
Jessé - As canções de Zeca Pagodinho – Teresa Cristina
-
Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) – Xande De Pilares
-
Sentimento – Ferrugem
-
Quinhão – Mosquito
- Leia também: 54% dos projetos no Congresso ameaçam povos indígenas, diz pesquisa
Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira
-
Criolo, Amaro e Dino – Criolo, Amaro Freitas, Dino d'Santiago
-
Vende-se Lembrança – Pedro Emílio
-
Améfrica – Bia Ferreira
-
Afim – Zé Ibarra
-
Eita – Lenine
Melhor Álbum de Música Sertaneja
-
Fire Arena – Ana Castela
-
Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) – Simone Mendes
-
Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) – Lauana Prado
-
Registro Histórico (Ao Vivo) – Luan Santana
-
Traia Acústico (Ao Vivo) – Traia Véia
Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
-
Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir – Carminho
-
Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) – João Gomes, Mestrinho, Jota.pê
-
Até Cansar o Cansaço – Juliana Linhares
-
Molho Lambão – Psirico
-
Amor Perene – Zaynara
Confira a lista completa no site oficial do Grammy Latino.
* Estagiário sob supervisão de Paulo Floro.