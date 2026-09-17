Wanessa Camargo revela crise financeira e afastamento de amigos após 'BBB'

Wanessa Camargo revelou que passou por uma crise financeira após ser expulsa do Big Brother Brasil 24. À época, ela foi tirada da casa por dar um tapa na perna de Davi Brito.
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"Eu estava cancelada. As pessoas não entendiam, não queriam me ouvir, não me chamavam. Poucos amigos me deram a mão", comentou em entrevista ao podcast RivoTalks. "Fiquei sem fazer renda. Meu custo continuou aqui alto e, de repente, eu tive que fazer assim diminuir. E taca-lhe empréstimo."
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A cantora comentou o reality e disse ter acreditado que aquilo poderia mostrar ao público a realidade sobre quem é: "Fui para um lugar que eu não precisava e me ferrei financeiramente, acontece com muita gente, porque você para de trabalhar. Se você for olhar pelo lado prático, tiveram vários pontos negativos".
"Sou uma pessoa de olhar a vida de outra forma. A força interna que eu ganhei no pós para lidar com as dores, para lidar com a opinião pública, para lidar com o julgamento", completou. "Eu fiquei muito mais preparada para o que vai vir. Retomei minha força, separei o joio do trigo das minhas relações, de quem está comigo e de quem não está comigo, isso foi muito nítido."
Ao falar sobre a expulsão, a artista refletiu sobre o afastamento de seus amigos e como aquilo a impactou. A cantora ainda relembrou como foram poucos os que permaneceram ao seu lado: "Não teve um que levantou o dedo, fora do âmbito familiar e meu ex-namorado. Algumas pessoas levantaram minha bandeira e defenderam. Foram poucas".
"Seguiram a manada da lacração. Isso dói pra caramba", completou, sobre pessoas que ela acreditava serem suas amigas, mas viraram as costas. "Tiveram pessoas que perguntei: Você me conhece há 20 e poucos anos e está dizendo que sou isso. Mas você já viu na vida fora de lá?. Ele: Não, mas lá você foi. Não condiz, está falando pelo recorte que viu."