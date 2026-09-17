Lady Gaga: nome da primeira filha tem elo com sua carreira; entenda

Lady Gaga, cuja carreira e persona artística inspiraram o nome de sua filha, em um de seus visuais marcantes - (crédito: Reprodução/Netflix)

O nome e o gênero do primeiro bebê de Lady Gaga foram revelados. Segundo o portal TMZ, a cantora é mãe de uma menina chamada Rose Bean Polansky, que nasceu em 9 de junho, em Los Angeles.

Gaga e o marido, o empresário Michael Polansky, mantiveram a criança longe dos holofotes por três meses. A certidão de nascimento informa que o parto ocorreu às 23h19, no Cedars-Sinai Medical Center.

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A existência da filha do casal veio a público em 11 de setembro, quando a revista People confirmou a informação. Até o momento, Lady Gaga e Polansky não explicaram a origem do nome da menina.

Possíveis homenagens no nome

Rose significa rosa em inglês e pode estar ligado a um momento marcante da carreira de Lady Gaga. A revista People informa que a cantora tem uma tatuagem de rosa feita para representar sua interpretação da música La Vie En Rose.

Gaga cantou a canção, eternizada por Edith Piaf, no filme Nasce Uma Estrela, de 2018. A produção marcou sua estreia como protagonista no cinema.

Já o nome Bean pode ser uma referência ao cantor e ativista Carl Bean. Ele ficou conhecido pela música I Was Born This Way, de 1977, título que inspirou uma das canções mais famosas de Gaga, Born This Way, lançada em 2011.

As associações, no entanto, ainda não foram confirmadas pela cantora ou pelo marido.

Pouco antes da notícia do nascimento ser confirmada, o casal foi visto no norte da Califórnia. Na ocasião, a cantora carregava a filha em um sling preso ao corpo, em um dos primeiros registros públicos da bebê.

Gaga e Polansky estão juntos desde o final de 2019 e tornaram o relacionamento público em fevereiro de 2020. Em abril de 2024, o empresário pediu a cantora em casamento, e o noivado foi revelado por ela em julho, durante os Jogos Olímpicos de Paris.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.