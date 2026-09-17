Murilo Benício resgata foto da juventude e semelhança com o filho impressiona - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Murilo Benício chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar uma lembrança de sua juventude nas redes sociais. Aos 55 anos, o ator publicou uma imagem de sua antiga carteirinha de estudante da Casa de Artes das Laranjeiras (CAL), instituição onde participou de uma oficina de formação teatral no final dos anos 1980.

Na fotografia, o artista aparece bastante jovem, com os cabelos curtos e no estilo conhecido como tigelinha. O registro nostálgico rapidamente despertou comentários dos internautas, principalmente pela semelhança entre Murilo naquela época e seu filho caçula, Pietro Antonelli, de 21 anos.

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Pietro é fruto do relacionamento do ator com a atriz Giovanna Antonelli. A comparação também foi percebida por pessoas próximas à família. Antonio Benício, de 29 anos, filho de Murilo com a atriz Alessandra Negrini, comentou na publicação e destacou a aparência semelhante entre o pai e o irmão.

Nos comentários, fãs afirmaram que Pietro seria uma espécie de cópia do pai. A atriz Maria Ribeiro também mencionou o nome do jovem na publicação, enquanto outros seguidores reforçaram que os traços de Murilo na juventude são muito parecidos com os do filho.

Ao compartilhar a imagem, Murilo aproveitou para recordar o período em que estudava teatro. Relembrando meus tempos de CAL, escreveu o ator na legenda, resgatando uma fase importante de sua trajetória artística antes de se consolidar como um dos nomes conhecidos da televisão brasileira.

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