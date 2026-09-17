Patrícia Poeta estreia como modelo durante semana de moda em Nova York - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Patrícia Poeta compartilhou detalhes de sua estreia como modelo durante a Semana de Moda de Nova York. A apresentadora do Encontro desfilou na última terça-feira (15/9) para a grife francesa de luxo Valerian Hughes Paris, especializada em alta-costura, e contou como se preparou para o momento.

A experiência teve um significado ainda mais especial por contar com a trilha sonora produzida por seu filho, o DJ Felipe Poeta. Antes de entrar na passarela, Patrícia revelou que precisou lidar com a ansiedade e a timidez diante do desafio internacional.

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"Que responsabilidade! Hoje é dia de vencer a timidez, o coração está na mão", declarou a apresentadora pouco antes do desfile.

Nos bastidores, Patrícia contou com a ajuda do stylist Dinho Batista e da cabeleireira Tippi Shorter, profissional que já cuidou dos cabelos de Beyoncé. A apresentadora também foi responsável por encerrar a apresentação da grife ao lado da atriz e modelo americana Dominique Jackson, conhecida por seu trabalho na série Pose.

Sob aplausos do público, as duas protagonizaram o fechamento do desfile. Após a experiência, Patrícia refletiu sobre a importância de aceitar novos desafios, independentemente da idade ou da opinião de outras pessoas.

"Se eu puder resumir em poucas palavras, a gente tem que se permitir viver experiências novas. Às vezes a gente não faz por vergonha, porque alguém pode falar tal coisa, por achar que já passou a fase, mas não é por aí não", afirmou.

A apresentadora também revelou que uma conversa sobre desacelerar por estar próxima dos 50 anos a fez repensar seus próximos passos. Para ela, o momento atual representa justamente uma fase de maior disposição para trabalhar, viajar e experimentar atividades diferentes.

"Por que eu tenho que desacelerar? Eu quero trabalhar, viajar, conhecer lugares, viver experiências novas, aprender coisas que nunca fiz. Quero me permitir mais. Talvez eu esteja justamente começando uma fase em que quero acelerar para a vida", contou Patrícia ao gshow.

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