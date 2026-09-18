Ed Sheeran é banido de rádio irlandesa após controvérsia

Rádio Classic Hits informou de que não tocaria canções do cantor "por tempo indeterminado" - (crédito: @harrygeorgehall)

Após polêmica com os artistas que fariam shows de abertura em sua turnê, Ed Sheeran foi banido de uma rádio irlandesa. A ação chega como um desdobramento seguido da saída de músicos de sua turnê.

A rádio Classic Hits informou de que não tocaria canções do cantor "por tempo indeterminado" após mensagens de seus ouvintes.

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"Não se trata de um julgamento pessoal sobre Ed Sheeran, e reconhecemos a sua própria explicação sobre as circunstâncias que envolveram os eventos recentes", disse Dave Kelly, diretor de programação do grupo Bay Broadcasting, segundo o Independent.

"Como uma estação de rádio independente de propriedade irlandesa, acreditamos que é importante ouvir nosso público e apoiar os artistas irlandeses que tomaram o que é, sem dúvida, uma decisão profissional significativa, baseada em suas próprias convicções."

"Em última análise, nossa posição é simples. Acreditamos na paz, na humanidade e no respeito, e no direito das pessoas e dos artistas de expressarem e agirem de acordo com suas opiniões sinceras", continuou. "Tendo em conta a intensidade dos sentimentos expressos pelos nossos ouvintes e as decisões tomadas pelos artistas irlandeses envolvidos na digressão, acreditamos que remover a música de Ed Sheeran da nossa programação é a decisão mais adequada para a Classic Hits Radio neste momento."

A polêmica de Ed Sheeran

A polêmica da turnê Loop, de Ed Sheeran, teve início quando Macklemore foi retirado das apresentações remanescentes da porção americana da turnê. Em um dos shows, ele disse "Free Palestine" ("Palestina Livre", em tradução literal), o que levou o Conselho Israelense-Americano apresentar uma petição contra sua permanência.

Foi então que a empresa Messina Touring Group, que atua na promoção da turnê nos Estados Unidos, informou a remoção do artista dos shows.

A ação levou os artistas Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe e a banda Beoga a saírem por conta própria da turnê.