Nova geração: o que já sabemos sobre o Playstation 6?

O próximo Playstation promete ser ainda mais potente que o antecessor (e bem mais caro) - (crédito: Reprodução/Sony PlayStation)

A nova geração de consoles e games ainda não chegou, mas algumas informações e o estado atual da indústria já nos dão pistas sobre o que esperar do mundo dos jogos na segunda metade da década. Com o Playstation 5 chegando aos seis anos de idade em 2026, crescem os boatos de que a japonesa Sony manterá a tradição de não mais que sete anos entre uma geração e outra do mais famoso console.

Porém, o mundo hoje é bem diferente do que aquele que recebeu o PS5 em 2020. Os efeitos da pandemia ainda são percebidos na economia e o advento da inteligência artificial trouxe mudanças cada vez mais profundas na tecnologia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

E se o Playstation reinou indiscutivelmente sobre o concorrente Xbox na atual geração, o que podemos esperar sobre o próximo lançamento da Sony?

Vem aí

Para os ansiosos de plantão, o momento requer paciência. Em entrevista ao Wall Street Journal, o presidente e CEO da Sony, Hiroki Totoki, afirmou que ainda não definiu uma data para a chegada do Playstation 6.

Totoki afirma que a empresa observa a crise global de componentes, que causa preços elevados de chips de memória, limitações na oferta e tensões comerciais. Uma declaração parecida já havia sido dada pelo CEO aos investidores em maio, onde ele indicou que a Sony considera até mesmo uma mudança no modelo de negócios da empresa.

Boatos na internet sugerem que o console só deve chegar em 2028.

Até quando esperar?

Além da crise dos componentes, outros fatores impactam a definição de uma data oficial de lançamento do PS6. A baixa demanda dos consumidores para uma nova geração de games é uma delas.

Recentemente, o PS5 ultrapassou a marca de 95,3 milhões de unidades vendidas. Porém, a adoção do novo console tem sido lenta. Em maio de 2024, quatro anos após o lançamento da última edição do Playstation, a Sony revelou que cerca de metade dos jogadores do PS4 ainda não haviam migrado para o PS5.

Entre as questões que explicam a lenta adesão, estão o fato de que adventos do mundo dos games como Minecraft e Fortnite ainda podem ser jogados facilmente em hardwares mais antigos e o desenvolvimento de grandes nomes como Grand Theft Auto 6 requer mais tempo do que nunca.

Caro para xuxu

De uma coisa os gamers podem ter certeza: o PS6 não será nem um pouco barato. Ao contrário das gerações anteriores, que viram os preços serem reduzidos ao longo do ciclo de vida dos consoles, o PS5 custa mais caro hoje em dia do que no ano em que foi lançado.

O motivo? Ela de novo: a crise dos microchips e a pressão exercida sobre a cadeia de produção de dispositivos eletrônicos. A partir da evolução do preço do PS5 e da evolução dos custos de produção, uma análise da Ampere Analysis, de agosto de 2026, aponta que, se lançado em 2028, o PS6 poderia alcançar o valor de US$ 1 mil dólares. Ou seja, R$ 5 mil, para nós, brasileiros.

Adeus aos CDs?

Em uma das decisões mais criticadas do mundo gamer em 2026, está a iniciativa da Sony de acabar com as mídias físicas. A empresa japonesa prevê que até 2028, a produção de jogos físicos será encerrada.

Porém, durante a Gamescom 2026 começaram a circular boatos de que esse prazo poderia ser adiado devido a movimentações da concorrente Microsoft, responsável pelo Xbox.

Os rumores indicam que, enquanto a Sony deseja seguir para um futuro 100% digital, a Microsoft planeja oferecer aos jogadores a possibilidade de transformar jogos físicos em licenças digitais sem custo adicional.

Se os protestos de jogadores críticos ao fim das mídias físicas não parecem ter impactado as decisões da Sony, quem sabe a concorrência abale os planos para a próxima geração de consoles.

Leia também: PlayStation reformula Horizon Hunters Gathering após críticas de jogadores



Todo poderoso

A Sony já confirmou que continuará utilizando os chips processadores AMD nos próximos consoles. Isso indica que o sistema será compatível com a retrocompatibilidade de games do PS4 e PS5, garantindo ainda mais diversão para os donos de consoles anteriores da Sony.

Sobre o desempenho do PS6, vazamentos internos da AMD mostraram que o console deve ser equipado com a arquitetura AMD RDNA 5 e núcleos Zen 6. Se essas informações se confirmarem, isso significa que o novo console da Sony terá capacidade para operar com até o dobro do desempenho do PS5.