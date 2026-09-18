Fernanda Paes Leme surpreende ao revelar por que não quer namorar ninguém

Fernanda Paes Leme surpreende ao revelar por que não quer conhecer ninguém para namorar - (crédito: Reprodução/YouTube Fernanda Paes Leme)

Fernanda Paes Leme abriu o jogo sore a vida amorosa. A apresentadora, que está solteira desde o início do ano passado, comentou sobre relacionamentos, e a pressão que a cerca por um novo romance.

"Agora vai, porque eu estou querendo muito falar sobre isso. Bora que todo mundo me faz essa pergunta. ‘E aí, você não vai namorar de novo?’, ‘você tem vontade de namorar?’ e eu quero falar sobre isso. Eu cheguei a uma conclusão sobre minha vida amorosa. Gente, eu até quero namorar, eu só não quero conhecer ninguém. Pra você namorar uma pessoa, você precisa primeiro conhecer essa pessoa. E é aí, nesse lugar, que o projeto começa a desandar. Cadê a minha disposição? Sério, não ri, tá?", declarou ela, em seu canal do YouTube.

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"O problema para mim é o processo seletivo que existe antes disso, que é conhecer alguém do zero", acrescentou Fernanda Paes Leme. "Eu quero pegar a intimidade quase que pronta. Só que relacionamento não vem com esse botãozinho de pular a introdução, que tem gente que adora essa introdução, mas eu fico com preguiça", disse.

Em seguida, Fernanda Paes Leme avalia como deixar alguém entrar na vida acaba mexendo com toda nossa rotina e sentimentos. "A minha vida tem filha [Pilar, de 2 anos], trabalho, amigos, minha família, rotina, meus projetos, meus problemas, meus surtos. Então, para uma pessoa entrar, ela não vai preencher um espaço vazio, por está bem cheio aqui já. Ela vai ocupar um espaço novo!", apontou.

O texto Fernanda Paes Leme surpreende ao revelar por que não quer conhecer ninguém para namorar foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.