Globo recorre à Justiça para cobrar dívida de R$ 407 mil do ator Ewerton de Castro - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A Rede Globo solicitou à Justiça a quebra do sigilo fiscal do ator Ewerton de Castro, de 80 anos, com o objetivo de identificar possíveis bens que possam ser utilizados para quitar uma dívida estimada em R$ 407 mil. O valor inclui correção monetária, juros e honorários advocatícios.

De acordo com informações divulgadas pelo colunista Rogério Gentile, do UOL, a cobrança é resultado de um processo movido pela emissora após o artista deixar as gravações da minissérie O Quinto dos Infernos, em 2002. Mais de duas décadas depois, em 2023, Castro foi condenado a pagar uma multa contratual pela interrupção do vínculo profissional. A decisão já se tornou definitiva, após o trânsito em julgado.

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Segundo as informações do processo, a Globo recorreu à Justiça porque os valores que já haviam sido penhorados não foram suficientes para cobrir o débito. A quebra do sigilo fiscal é uma tentativa de localizar patrimônio que possa ser alcançado judicialmente para o pagamento da dívida.

Ewerton de Castro, que iniciou a carreira artística em 1968 e acumulava quase 20 anos de trabalhos na Globo quando deixou a produção, apresentou sua defesa alegando insatisfação com o tratamento recebido. O ator afirmou que seu personagem, Cauper, teria pouca relevância na trama e que sua participação se aproximava da de um figurante.

"Não fui respeitado artisticamente. Meu personagem não tinha falas e quase nunca era enquadrado pela câmera. Não pensei que eles chamariam a mim, um profissional com 34 anos de carreira, para fazer praticamente uma figuração", declarou o artista em entrevista à Folha de S.Paulo na época.

A emissora, por sua vez, sustentou que foi surpreendida pelo abandono e precisou modificar o roteiro para evitar prejuízos à produção. A Globo também afirmou que o ator havia sido contratado para um papel coadjuvante e que o roteiro já indicava a dimensão de sua participação.

Na sentença proferida em 15 de maio de 2023, o juiz Rogério de Camargo Andrade considerou que o contrato havia sido cumprido pela emissora e entendeu que Castro deixou a minissérie por descontentamento com o personagem. Procurado pela coluna responsável pela publicação, o ator não foi localizado para comentar o pedido de quebra do sigilo fiscal.

Por onde anda Ewerton de Castro?

Com uma carreira iniciada na década de 1960, Ewerton de Castro acumulou trabalhos marcantes na televisão, no cinema e no teatro. Entre seus papéis mais conhecidos estão o vilão Alexandre, na primeira versão de A Viagem, exibida pela TV Tupi em 1975, além de participações em novelas como Roque Santeiro, Fera Ferida, De Corpo e Alma, Riacho Doce e Os Maias.

Após deixar a Globo, o ator também integrou o elenco de produções da Record, como Escrava Isaura, Essas Mulheres, Bicho do Mato, Chamas da Vida e A História de Ester, apontada como sua última produção televisiva.

Em 2011, Ewerton anunciou a aposentadoria da dramaturgia e se mudou para os Estados Unidos, onde vive desde então, mantendo uma vida discreta e afastada da televisão. Em 2014, ele chegou a fazer uma participação excepcional no teatro, ao estrelar a peça O Amor Move o Sol e Outras Estrelas, em Cordeirópolis, no interior de São Paulo.

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