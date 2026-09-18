Ator de As Visões da Raven é condenado à prisão após ser flagrado com arma

Quem é o ator de As Visões da Raven condenado à prisão após ser flagrado com pistola - (crédito: Reprodução/Instagram Bobbe J. Thompson)

O ator Bobbe J. Thompson, conhecido por trabalhos na infância em séries como As Visões da Raven, foi condenado a 30 meses de prisão por posse ilegal de arma de fogo, o equivalente a 2 anos e meio.

A sentença foi proferida nesta última quarta-feira (17), em Sioux City, no estado de Iowa, nos Estados Unidos. Após cumprir a pena, ele terá ainda três anos de liberdade supervisionada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O artista, de 30 anos, havia se declarado culpado em abril deste ano, quando já tinha antecedentes criminais. Ele está sob custódia do Serviço de Delegados dos Estados Unidos, e será posteriormente encaminhado a uma unidade prisional federal.

O caso teve início em 22 de setembro de 2025, quando policiais identificaram o carro conduzido pelo ator trafegando a 104 milhas por hora em uma via cujo limite era de 70 milhas por hora, aproximadamente 113 km/h, no condado de Cerro Gordo. Durante a abordagem, um policial afirmou ter visto Thompson e o passageiro trocando de lugar dentro do veículo. Os agentes também sentiram cheiro de maconha. Na busca, encontraram uma mochila pertencente ao ator com vários pacotes de maconha e uma pistola calibre 40.

Thompson começou a atuar ainda criança e acumulou participações em produções de televisão e cinema. Ele interpretou Stanley em As Visões da Raven, seu papel de maior visibilidade, e também participou de produções como House of Payne.

O texto Quem é o ator de As Visões da Raven condenado à prisão após ser flagrado com pistola foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.