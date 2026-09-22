Exposições em Brasília revelam o lado inédito de Athos Bulcão

Duas exposições em cartaz na cidade reúnem amostras da obra de Athos Bulcão com vieses diferentes e contemplam uma parte da produção do artista que inclui produções muito antigas e trabalhos disponíveis para a venda. No Mezanino da Livraria Travessa do CasaPark, Entre tempos reúne obras de uma coleção particular com exemplares de pinturas e desenhos que vão dos anos 1940 até os 2000. No recém-inaugurado shopping Partage Lago Sul, a Espaço Cerrado recebe obras selecionadas pela Fundação Athos Bulcão (Fundathos) em Um Athos para chamar de meu.

Curadora das duas exposições, Valéria Cabral explica que fez uma opção cronológica em Entre tempos, que faz parte da DW! Semana de Design de Brasília. "São obras do Athos desde 1940, então ele tem coisas do começo da criação do professor", conta. "Umas coisas que nunca tinha visto, como uma pinturinha em óleo de um circo, uma belezinha, e uns carnavais que nunca foram mostrados porque são antigos, de épocas antigas." De 50 obras expostas, 26 são da década de 1940, o que faz da coleção um conjunto muito do começo da vida de Athos Bulcão, quando ainda morava no Rio de Janeiro e antes de estudar belas artes na França. "Mas também tem umas obras com uma pegada geométrica, uma coisa mais parecida com a evolução que foi dar no recorte que é muito conhecido", avisa Valéria.

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A curadora também selecionou um conjunto de desenhos e duas máscaras, já parte da produção emblemática de Athos, quando levou o carnaval e todo o seu esplendor para obras que se tornaram marcos importantes da produção. "Resolvemos fazer a exposição de forma meio cronológica para que as pessoas vissem um pouco do começo do Athos. Tem umas pinturas em acrílico da série que chamo de obras das bolinhas, porque são pinturas que já dão um pouco a ideia de que ele está começando a pensar em uma coisa azulejar", conta a curadora.

Para o Espaço Cerrado do shopping Partage, Valéria selecionou obras que podem ser comercializadas, como as serigrafias e os azulejos vendidos pela Fundathos. "Para que as pessoas pudessem ter um conhecimento maior, colocamos alguns dos projetos com fotos do local onde estão. É uma exposição mais informal, para que o público possa conhecer mais sobre o Athos e ver mais coisas do que consegue ver na rua", explica a curadora.

Entre Tempos - Athos Bulcão

Curadoria: Valéria Cabral.

Abertura hoje (22/9), às 11h, no Mezanino da Livraria Travessa (Casapark).

Visitação até 13 de outubro, de segunda à sábado, das 10h às 22h, e domingo e Feriados, das 12h às 20h.