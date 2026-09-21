Rick e Renner: relembre trajetória de 40 anos da dupla sertaneja

O show mais recente da dupla foi na sexta-feira (18/9) em Campo Grande-MS - (crédito: Reprodução/Instagram)

Com uma trajetória de quatro décadas, a dupla Rick & Renner se consolidou como um dos maiores fenômenos da música sertaneja no Brasil. Formada por Geraldo Antônio de Carvalho (Rick) e Ivair dos Reis Gonçalves (Renner), a parceria marcou uma geração com sucessos que atravessaram o país e venderam mais de 15 milhões de cópias de seus discos.

A história da dupla começou em Brasília, em 1986. Rick, que havia se mudado para a capital federal, encontrou Renner, natural de Patos de Minas (MG), que também buscava uma oportunidade na música. Rick, já um compositor experiente, uniu seu talento com a voz potente do parceiro, criando uma química que logo conquistaria as rádios.

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O primeiro grande sucesso veio com o lançamento do álbum de 1998, que trazia a canção "Ela é Demais". A música estourou nacionalmente e transformou a dupla em um nome indispensável nas paradas. A partir daí, os hits se acumularam, consolidando um estilo que mesclava o sertanejo romântico com baladas pop e letras de fácil identificação.

Separações e retornos

Apesar do sucesso estrondoso, a jornada da dupla foi marcada por pausas e desentendimentos. A primeira separação ocorreu em 2010, quando ambos decidiram seguir carreiras solo. O hiato durou pouco, e em 2012 eles anunciaram o retorno, para a alegria dos fãs, com o projeto "Inacreditável o Poder do Amor".

Um novo rompimento aconteceu em 2015, mas a força da parceria falou mais alto novamente. Em 2018, Rick & Renner retomaram os shows e lançaram o projeto "Seguir em Frente", que celebrava a longa carreira e a reconciliação. Desde então, eles vinham mantendo uma agenda ativa de apresentações por todo o Brasil.

O legado de Rick & Renner é construído sobre canções que se tornaram trilha sonora de muitas histórias. Entre as mais famosas, destacam-se:

Filha: uma emocionante homenagem que se tornou um clássico em formaturas e casamentos.

Nos Bares da Cidade: um hino sobre amores perdidos e encontros casuais.

Muleca: um sucesso dançante que animou festas por todo o país.

Eu Sem Você: uma declaração de amor que embalou inúmeros casais.

A capacidade de criar músicas que falam diretamente ao coração do público garantiu à dupla um lugar de destaque no panteão da música brasileira, com uma base de fãs leal que os acompanha em cada etapa de sua carreira.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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