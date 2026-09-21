Don L se apresenta no Night Lab em outubro; venda de ingressos começa na terça

Um dos grandes nomes do rap atual, Don L apresenta o show Caro vapor II — Qual a forma do pagamento? no Night Lab do dia 1° de outubro. Nascido no Distrito Federal e criado em Fortaleza, Ceará, o artista sobe aos palcos do SESI Lab a partir das 22h para celebrar o álbum de mesmo nome, lançado em 2025. Na última quarta-feira (16/9), o trabalho foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor álbum de música urbana em língua portuguesa. Entradas estarão à venda a partir das 9h da terça-feira (22/9), por meio do site Ingresso SA. Valores variam entre R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira).

No álbum, Don L não se resume ao rap e hip-hop, passeando também pelo samba, funk e baião. A apresentação ao vivo do álbum foi indicada na categoria Melhor show no prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). Um lote extra de ingressos será disponibilizado para venda presencial na bilheteria do museu no dia do evento, a partir das 17h.

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O show marca a 32ª edição do evento mensal Night Lab, que transforma o SESI Lab em espaço de encontro entre arte, ciência e tecnologia, com uma programação que inclui shows, performances, oficinas e debates. Na noite comandada por Don L, o tema será “Conexão territórios”.

Serviço

Don L no Night Lab

1° de outubro, às 22h, no SESI Lab (ao lado da Rodoviária do Plano Piloto)

Ingressos podem ser adquiridos por meio do site Ingresso SA, a partir de R$ 20 (meia-entrada)

Não recomendado para menores de 18 anos.

