Cacau Protásio passa mal após apresentação de peça e é hospitalizada

Cacau atualizou os fãs ainda no hospital e contou que estava enfrentando uma virose - (crédito: Reprodução/Multishow)

A atriz Cacau Protásio, 51, precisou receber atendimento médico no último sábado (19/9) após apresentar a peça Durval e Valcylange.

O atendimento ocorreu logo depois de Cacau deixar o Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping, no Rio de Janeiro. Ela relatou que começou a se sentir mal após o espetáculo e precisou ser levada ao hospital para receber medicação e soro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em vídeo publicado nas redes sociais, Cacau atualizou os fãs ainda no hospital e contou que estava enfrentando uma virose. Segundo ela, os sintomas já vinham sendo sentidos havia cerca de uma semana, incluindo febre e um quadro intenso de diarreia.

"Quando saí da peça, estava passando muito mal", disse a atriz durante o atendimento.

No último domingo, 20, ela voltou às redes sociais para agradecer o carinho recebido e tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde. "Ontem eu estava passando muito mal. Fiz a peça com a força de Jesus. Deu tudo certo! Eu estou me recuperando porque hoje tem mais", declarou.

Leia também: Maior cratera de meteoro da América do Sul fica no Brasil

Ela comentou ainda sobre os sintomas que vinha enfrentando nos últimos dias: "Estou há uma semana passando muito mal, com uma diarreia muito 'braba', febre... Acho que é uma virose que está aí, não é? E ontem eu fiz a peça, mas assim, sem forças, com a força de Jesus", relatou.