Ludmilla diz que vai à Justiça após áudio enviado a fãs ser divulgado

Ludmilla é considerada uma das maiores cantoras negras do Brasil. Ela também se tornou a primeira artista negra latino-americana a ultrapassar a marca de dois bilhões de reproduções na plataforma de streaming Spotify. Ela, inclusive, se apresentou no Coachella, um dos festivais de música mais famosos do mundo. - (crédito: João Miguel Júnior/Globo)

Ludmilla afirmou na quinta-feira (17/9), que pretende acionar a Justiça após páginas do X divulgarem trechos de um áudio enviado por ela a um grupo de WhatsApp formado por fãs. Segundo a cantora, as falas foram retiradas de contexto e tiveram o sentido alterado nas publicações.

"Já deu dessa palhaçada comigo aqui nesse site. Vocês vivem distorcendo o que eu falo e colocando palavras na minha boca", escreveu a artista no X, em resposta a uma publicação que foi excluída pelo autor.

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Ainda na publicação, Ludmilla reforçou a acusação de que o conteúdo havia sido manipulado e afirmou que não mencionou bailarinos ou demissões na conversa com os fãs.

"Se retratem da mesma forma que divulgaram a informação errada, caso contrário, meus advogados vão entrar em contato com vocês, cansei dessa palhaçada com o meu nome", afirmou a artista.

O que Ludmilla diz no áudio?

No áudio divulgado por um fã da cantora, Ludmilla conversa diretamente com os admiradores e faz o que chamou de uma "DR", que, segundo ela, "precisava acontecer há muito tempo".

A cantora reconhece que se afastou do público e explica que a decisão ocorreu porque se sentia desrespeitada. "Me sentia completamente desrespeitada, e a minha reação foi me afastar. Só que quando me afasto e não conto nada, também abro um espaço para vocês preencherem as lacunas de imaginação", afirmou.

Ela também disse que algumas teorias criadas pelos fãs a incomodaram e que, apesar de considerar inteligentes determinadas observações, ainda se surpreende por precisar explicar situações que considera óbvias.

Ludmilla analisa relação com fãs

Durante a conversa, a cantora afirmou que pretende retomar a proximidade com os admiradores, mas estabeleceu o respeito como condição para isso.

"Não quero ninguém passando a mão na minha cabeça para tudo o que eu fizer. Mas, cara, vocês pegam muito pesado com coisas que não têm motivo nenhum. Toda vez que acontece alguma coisa ruim comigo, vocês nunca dão o benefício da dúvida para mim", disse ela.

Ludmilla também pediu que a mesma disposição usada pelos fãs para fazer cobranças seja direcionada ao apoio a seus novos trabalhos. "Eu quero ver essa energia que vocês têm para reclamar e cobrar e me atacar sendo usada para quando eu lançar músicas e projetos novos e me defender quando acontecer injustiça comigo", afirmou.

Cantora explica demora para lançar novo álbum

Recém-contratada por uma nova gravadora, Ludmilla confirmou que está trabalhando em um projeto inédito. Ela explicou que o lançamento ainda não aconteceu porque continua divulgando Fragmentos, álbum lançado pela gravadora anterior.

"Uma gravadora nova não vai me contratar para trabalhar um projeto que lancei com outra gravadora. Não sei se isso é claro na cabeça de vocês. E no meio disso tudo existe papelada, planejamento...", explicou ela.

A cantora disse que a intenção era tranquilizar os fãs que cobram novidades sobre o próximo trabalho.

No fim do áudio, Ludmilla afirmou que pretende voltar a conversar com os admiradores com mais frequência, desde que haja respeito tanto no grupo de WhatsApp quanto nas redes sociais.

Ela também revelou que preparou um "ato especial" para o encerramento da divulgação de Fragmentos.