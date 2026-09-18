Anitta se emociona após esgotar ingressos para show no Rio em apenas 10 horas - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Anitta viveu um daqueles momentos que fazem qualquer artista parar para comemorar. Na noite dessa quinta-feira (17/9), a cantora anunciou que os ingressos para a edição carioca dos Ensaios da Anitta estavam esgotados cerca de dez horas depois do início das vendas.

A procura chamou atenção antes mesmo do fim das entradas. Segundo informações divulgadas pelo gshow, mais de 80 mil pessoas chegaram a ficar na fila virtual para tentar garantir um ingresso para a apresentação.

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A reação da cantora veio pelas redes sociais. Em um vídeo publicado após o anúncio do esgotamento, Anitta apareceu emocionada e celebrou o resultado diante dos fãs.

Anitta não segurou a emoção

A artista destacou a dimensão do local escolhido para a apresentação e falou sobre a dificuldade de lotar grandes shows no Brasil. A cantora também relacionou o resultado ao momento que vive na carreira e ao desempenho de outras apresentações.

O show carioca dos Ensaios da Anitta está marcado para 24 de janeiro de 2027, no Parque Olímpico. A apresentação faz parte da temporada de pré-Carnaval da cantora.

Edição promete uma grande produção

A passagem pelo Rio será uma das oito apresentações programadas para janeiro de 2027. A temporada terá como tema É Festa no Brasil!, proposta que pretende celebrar diferentes manifestações e festas populares brasileiras.

O evento carioca terá uma programação de 12 horas, com Anitta prevista no palco durante seis horas, além de convidados especiais e DJs. A escolha do Parque Olímpico faz parte da proposta de realizar uma edição de grandes proporções.

Com os ingressos esgotados, a expectativa agora fica voltada para o que a cantora prepara para janeiro. E, pelo tamanho da procura antecipada, os fãs já deram o primeiro sinal de que querem acompanhar de perto a próxima temporada dos Ensaios.

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