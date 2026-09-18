Letícia Colin explica motivo de manter casamento em casas separadas

Letícia Colin abre o jogo e explica motivo de manter casamento em casas separadas - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Letícia Colin, no ar na novela Quem Ama Cuida, como a intérprete de Adriana, a protagonista da novela das nove da Globo, abriu o jogo sobre os cuidados com o filho, Uri, de 6 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Michel Melamed.

Em entrevista à revista Quem, atriz refletiu sobre a ideia de que, mesmo tendo reatado seu casamento com o artista, eles optaram por um esquema de viver em casas separadas.

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"Tem vezes que a saudade aperta. Ainda mais gravando muito e Michel também com os projetos dele. Ele é dramaturgo, ele é ator, ele dirige, então são dois mundos intensos para conviverem assim, explicou Letícia Colin. De acordo com ela, a família já está adaptada e o casal enxerga como uma maneira de se reconhecerem sozinho também.

"A gente está lidando bem com isso e Uri está muito também adaptado. Eu acho que a vida pede movimento, pede resiliência, sabedoria para a gente se adaptar, para a gente se conhecer e para a gente levar a vida que a gente pode levar, real, concreta, disse ela.

Por fim, a atriz de Quem Ama Cuida ressaltou a parceria que tem com Melamed. Eu amo muito o Michel, meu grande companheiro, que vibra muito pela minha carreira, por mim – e eu por ele também. É um momento muito bom, muito pleno, e eu estou muito feliz, afirmou.

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