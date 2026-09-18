76 anos de televisão brasileira: da TV Tupi às telas conectadas - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Naquele momento, a televisão ainda era uma novidade para grande parte da população. Os aparelhos eram caros e pouco comuns nas residências. Para que o público pudesse acompanhar a estreia, foram providenciados aparelhos em diferentes pontos da capital paulista.

A primeira transmissão marcou o nascimento de um meio de comunicação que, ao longo das décadas, passaria a fazer parte da rotina de milhões de brasileiros.

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Dos improvisos aos grandes estúdios

Nos primeiros anos, a televisão era muito diferente da que conhecemos atualmente. As produções eram feitas praticamente todas ao vivo, já que ainda não existia no país a estrutura que permitiria gravar e reproduzir programas posteriormente.

O jornalismo também surgiu praticamente junto com a televisão. No dia seguinte à inauguração da TV Tupi, foi exibido Imagens do Dia, considerado o primeiro telejornal brasileiro. A atração apresentava notícias e reportagens filmadas e ajudou a estabelecer um formato que se tornaria fundamental na programação das emissoras.

A dramaturgia também ganhou espaço rapidamente. Em 1951, Sua Vida me Pertence entrou para a história como a primeira telenovela brasileira. A produção era exibida ao vivo e tinha uma frequência diferente do modelo diário que se tornaria tradicional anos mais tarde.

A televisão que entrou para a memória

Com o passar dos anos, a televisão deixou de ser uma novidade tecnológica para se transformar em um dos principais espaços de entretenimento do país.

Novelas, programas de auditório, humorísticos, jornalismo, atrações infantis, esportes e musicais ajudaram a criar personagens e momentos que atravessaram gerações.

Apresentadores e artistas passaram a fazer parte da rotina das famílias brasileiras. Nomes como Hebe Camargo, Silvio Santos, Chacrinha, Jô Soares e Xuxa ajudaram a construir diferentes fases da televisão nacional.

As novelas também conquistaram um espaço especial. Histórias exibidas diariamente passaram a provocar discussões nas ruas, nos locais de trabalho e nas escolas. Personagens ganharam enorme popularidade e alguns finais de novela se transformaram em verdadeiros acontecimentos nacionais.

Da televisão em preto e branco à era digital

Outra grande transformação aconteceu na tecnologia.

Durante muitos anos, os brasileiros acompanharam a programação em aparelhos de televisão em preto e branco. Em 1972, o país iniciou oficialmente as transmissões regulares em cores, mudando completamente a experiência diante da tela.

Décadas depois, veio a televisão digital. A mudança trouxe melhorias na qualidade da imagem e do som e abriu espaço para uma nova relação entre televisão e tecnologia.

Hoje, o aparelho de televisão deixou de ser apenas uma tela colocada na sala de casa. Smart TVs, celulares, computadores e plataformas digitais permitem que conteúdos sejam acessados praticamente de qualquer lugar.

A chegada do streaming também mudou os hábitos do público. Em vez de esperar determinado horário para acompanhar um programa, o espectador passou a ter a possibilidade de escolher quando e onde assistir a filmes, séries e outros conteúdos.

A televisão continua presente

Mesmo com tantas mudanças, a televisão não desapareceu com a chegada da internet.

Ela passou a dividir espaço com novas plataformas e também incorporou ferramentas digitais à sua própria programação. Programas de TV ganharam presença nas redes sociais, transmissões passaram a ser acompanhadas pela internet e artistas começaram a conversar diretamente com o público por meio das plataformas digitais.

O público também mudou. Hoje, assistir a um programa pode significar acompanhar simultaneamente comentários nas redes sociais, vídeos publicados pelos participantes e repercussões em tempo real.

É uma televisão diferente daquela inaugurada em 1950, mas que continua ocupando um espaço importante na comunicação e no entretenimento.

76 anos de histórias

A trajetória da televisão brasileira é também uma parte da história cultural do país.

Em mais de sete décadas, a telinha acompanhou transformações sociais, mudanças tecnológicas, grandes acontecimentos, conquistas esportivas, momentos marcantes do jornalismo e diferentes gerações de artistas.

Do primeiro sinal da TV Tupi às atuais telas conectadas à internet, muita coisa mudou. A tecnologia avançou, os formatos se transformaram e os hábitos do público foram alterados.

Mas uma característica permaneceu: a capacidade da televisão de reunir pessoas diante de uma história, de uma notícia, de um programa ou de um acontecimento.

Neste 18 de setembro, os 76 anos da televisão brasileira representam não apenas uma comemoração de uma tecnologia, mas também uma celebração de uma história construída por jornalistas, atores, apresentadores, técnicos, autores, diretores, produtores e tantos profissionais que ajudaram a transformar a televisão em parte da memória de várias gerações.

O texto 76 anos de televisão brasileira: da TV Tupi às telas conectadas foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.