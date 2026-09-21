Otaviano Costa surpreende ao definir casamento com Flávia Alessandra







Otaviano Costa abriu o coração sobre os desafios de manter um casamento duradouro com Flávia Alessandra. Os dois, que estão juntos há 20 anos, são considerados um dos casais mais queridos no mundo dos famosos.

"Três relacionamentos"

Em entrevista ao jornal O Globo, o apresentador e recém-eliminado do Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, reagiu ao assunto. "Eu brinco que nós temos um casamento com três relacionamentos, ou um relacionamento com três casamentos. Somos marido e mulher, somos sócios e somos também parceiros de cena. Ou seja, o que não falta é oportunidade para discutir, para ter diferença, para gerir opiniões, impressões, comportamentos etc", iniciou.

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"Mas, acima de tudo, prezamos muito pela opinião do outro. Vamos conduzindo da melhor maneira para que um pratinho não derrube o outro e não comprometa o todo tão lindo que construímos até agora. São mais 20 anos que vêm pela frente, então que a gente tenha sempre essa inteligência emocional apurada", explicou Otaviano Costa. O artista ainda rejeitou o título de casal modelo e disse que os dois também têm suas questões.

"Há um certo exagero em colocar a gente nesse lugar de um casal modelo, que beira a perfeição. Estamos completando 20 anos de relacionamento. Acho que é mais admirável a forma como tratamos os desafios do relacionamento do que qualquer outra coisa. Nós somos um casal como qualquer outro. Estamos longe do estereótipo do casal margarina, modelo. Somos um casal que tem, sim, as suas questões no relacionamento, nos negócios, nos desafios do cotidiano, mas não precisamos abrir uma câmera e contar a respeito disso", declarou ele.