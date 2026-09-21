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Em 'The Blood of Dawnwalker' cada hora pode custar uma vida

O primeiro jogo da Rebel Wolves combina combate, exploração e vampirismo em uma corrida de 30 dias contra os senhores da noite

Coen tem 30 dias para salvar seus irmãos das garras do vampiro Brencis, ao longo desse tempo, ele deve reunir aliados e se tornar mais forte para lidar com a ameaça. - (crédito: Reprodução/Rebel Wolves/Bandai Namco)
Coen tem 30 dias para salvar seus irmãos das garras do vampiro Brencis, ao longo desse tempo, ele deve reunir aliados e se tornar mais forte para lidar com a ameaça. - (crédito: Reprodução/Rebel Wolves/Bandai Namco)

O primeiro jogo da Rebel Wolves, veteranos de The Witcher, estreia misturando RPG, ação e aventura. The Blood of Dawnwalker é uma história de fantasia medieval onde o jogador assume o guerreiro Coen que foi amaldiçoado por vampiros e deve correr contra o tempo para salvar sua família.

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30 dias

Se tornar um Andarilho do Amanhecer não é uma tarefa fácil, tem de haver sagacidade em decidir como evoluir as hablidades.
Se tornar um Andarilho do Amanhecer não é uma tarefa fácil, tem de haver sagacidade em decidir como evoluir as hablidades. (foto: Reprodução/Rebel Wolves/Bandai Namco)

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No título, a vila onde Coen mora foi tomada pelos vrakhiri, criaturas da noite que querem sacrifícios de tempos em tempos para protegerem a vila. Um dia, uma das pessoas levadas neste ritual é a mãe de Coen, isso gera uma raiva descomunal em seu pai, que junto de diversos rebeldes tramam um golpe. Só que dá tudo errado e o golpe termina em uma chacina, com o vrakhir líder, Brencis cravando um de seus dentes no coração do protagonista e o tornando em um vampiro também.

O normal em outros títulos que estabelecem uma métrica de “Você tem 5 dias para aparecer em tal lugar, para salvar tal pessoa”, o que não impede o jogador de fazer diversas missões secundárias, procurar coletáveis e procrastinar fortemente até finalmente realizar a tarefa. Contudo, The Blood of Dawnwalker estabelece após o seu prólogo que o tempo é algo valioso e extremamente limitado. 30 dias e apenas 30 dias para salvar os entes queridos de Coen de um ritual, com cada turno – manhã e noite – dividido entre 8 períodos de tempo, de dia um humano e ao entardecer um vampiro. Cada tarefa que o jogador decidir fazer com esse tempo vai gastar um pouco do período disponível e ele deve ser sábio com isso. Por exemplo: Coen pode sabotar os barris de sangue que os soldados carregam para um dos vrakhiri, depois de uma luta com os soldados, ele completa a atividade e desprende “3 horas” de sua manhã para concluir a tarefa.

Essas missões concedem experiência para alimentarmos três árvores de habilidade, uma neutra, apenas voltada para a arte da espada, outra para sua versão matutina, com Coen utilizando bruxaria e a terceira focada em sua versão noturna de vampirismo. Cada uma delas tem habilidades únicas que podem ser usadas em combate e melhoradas conforme novas atividades são realizadas. Contudo, dar upgrade nesta árvore também gasta o tempo precioso de Coen. Algumas habilidades só podem ser alcançadas através da leitura, com livros encontrados no cenário ou em inimigos mortos.

O jogo possui essa mecânica de diferentes barras de vida, com o Coen humano se alimentando com comida e sua versão vampiro com sangue, parte essa inclusive, que serve para progredir na árvore de habilidades, ganhando um novo nível a cada vez que ele morde alguém, sendo bichos ou humanos. Inclusive, o título permite que o jogador possua itens diferentes em cada parte do dia, um set de armadura para a noite, com itens e aneis que beneficiem o vampirismo e um set para a manhã que aumenta os status humanos.

Entre unhas e lâminas

O combate de espada replica uma simplicidade que é até bem divertida, o único problema é que em muitos casos trava o jogador e o impede de fugir se assim o desejar.
O combate de espada replica uma simplicidade que é até bem divertida, o único problema é que em muitos casos trava o jogador e o impede de fugir se assim o desejar. (foto: Reprodução/Rebel Wolves/Bandai Namco)

O combate é uma das coisas que o jogador vai mais praticar em Blood of Dawnwalker, por isso as duas árvores e dois estilos de luta. O jogo trás um estilo semelhante ao de For Honor da Ubisoft, o jogador defende com a direção que o analogico aponta, sendo esquerda, direta, cima ou baixo, com o mesmo valendo para os ataques. Inicialmente, o estilo pode gerar estranhamento, mas conforme o jogador for adquirindo talentos para utilizar em meio as lutas, tornam não só mais prático, como mais intuitivo o ritmo das lutas.

Além das espadas, a versão vampiro de Coen também pode atacar com as unhas de vrakhiri, que atua como um ataque corpo a corpo, e pode ser amplificada em dano com itens e anéis. 

Uma das grandes mudanças entre a versão noturna e matinal, é a movimentação, Coen é um humano comum durante o dia, por isso só se locomove a pé e devagar o suficiente para longas distâncias. Porém, o vampiro pode se transformar em lobo para percorrer mais rápido pelo mapa e o personagem ganha um teleporte, que pode não só atravessar penhascos, mas pode colocar Coen até para andar nas paredes, contudo, ambas as habilidades dividem a mesma barra que ao se esgotar, força Coen a descer da parede e como animal, reverte sua forma para humano novamente. 

A corte do vampiro

A cidade se vê refém do vampiro que reina com punho de aço e de uma praga que assola os humanos.
A cidade se vê refém do vampiro que reina com punho de aço e de uma praga que assola os humanos. (foto: Reprodução/Rebel Wolves/Bandai Namco)

O jogo conta com um mundo aberto, nele o jogador pode explorar o quanto quiser para descobrir missões secundárias que podem ou não contribuir para evolução de Coen. Os membros vampiros mais próximos de Brencis, a corte, possui diversos serviços atuando no mundo de Blood of Dawnwalker, esses que podem ser frustrados com a intervenção do protagonista. Conforme vai perturbando seus algozes, o vampiro vai aumentando a barra de “procurado” até um ponto em que passa a ser visto como ameaça para Brencis. Essas missões de membros da corte servem como as dos jogos mais recentes de Assassin 's Creed, uma rede que interliga os vilões, se o jogador vai minando seus arredores, uma hora o membro da corte se irrita e acaba revelando sua posição. 

Porém, o jogador pode ocasionalmente em alguma missão encontrar o membro da corte e se assim sentir que pode lidar com uma batalha de chefe, ele pode eliminar um deles e aumentar seu perigo para Brencis, diminuindo a corte de vampiros. 

Considerações finais

Quando sedento de sangue, o jogo oferece como uma das opções: matar um NPC no meio do diálogo para saciar o vampiro.
Quando sedento de sangue, o jogo oferece como uma das opções: matar um NPC no meio do diálogo para saciar o vampiro. (foto: Reprodução/Rebel Wolves/Bandai Namco)

The Blood of Dawnwalker conta com muitos detalhes emprestados de The Witcher, magias, diálogos que afetam a história, mecânicas como o rastreamento, mesmo assim, ainda consegue ser uma obra original ao seu modo. A Rebel Wolves estreia na indústria com um título que vale muito a pena, principalmente por sua mecânica motriz colocar o jogador na mesma enrascada de Coen, 30 dias para se tornar forte o suficiente para salvar a família do protagonista. Essa base estabelece um sentimento de risco ao lidar com o tempo gasto da melhor forma possível.

Nota: 9/10

The Blood of Dawnwalker já está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

*Está análise foi feita com uma cópia enviada pela Bandai Namco Brasil.

Saiba Mais

  • Coen tem 30 dias para salvar seus irmãos das garras do vampiro Brencis, ao longo desse tempo, ele deve reunir aliados e se tornar mais forte para lidar com a ameaça.
    Coen tem 30 dias para salvar seus irmãos das garras do vampiro Brencis, ao longo desse tempo, ele deve reunir aliados e se tornar mais forte para lidar com a ameaça. Foto: Reprodução/Rebel Wolves/Bandai Namco
  • A cidade se vê refém do vampiro que reina com punho de aço e de uma praga que assola os humanos.
    A cidade se vê refém do vampiro que reina com punho de aço e de uma praga que assola os humanos. Foto: Reprodução/Rebel Wolves/Bandai Namco
  • Quando sedento de sangue, o jogo oferece como uma das opções: matar um NPC no meio do diálogo para saciar o vampiro.
    Quando sedento de sangue, o jogo oferece como uma das opções: matar um NPC no meio do diálogo para saciar o vampiro. Foto: Reprodução/Rebel Wolves/Bandai Namco
  • O combate de espada replica uma simplicidade que é até bem divertida, o único problema é que em muitos casos trava o jogador e o impede de fugir se assim o desejar.
    O combate de espada replica uma simplicidade que é até bem divertida, o único problema é que em muitos casos trava o jogador e o impede de fugir se assim o desejar. Foto: Reprodução/Rebel Wolves/Bandai Namco
  • Se tornar um Andarilho do Amanhecer não é uma tarefa fácil, tem de haver sagacidade em decidir como evoluir as hablidades.
    Se tornar um Andarilho do Amanhecer não é uma tarefa fácil, tem de haver sagacidade em decidir como evoluir as hablidades. Foto: Reprodução/Rebel Wolves/Bandai Namco
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Khalil Santos

Repórter Júnior

Formado em jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB). Atua desde 2022 como repórter multimídia do Correio Braziliense, o primeiro jornal de Brasília. Participou de coberturas importantes como as eleições de 2022 e

Por Khalil Santos
postado em 21/09/2026 10:56
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