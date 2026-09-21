Rodrigo Faro retorna à Globo após quase 20 anos e assume novo reality - (crédito: Divulgação / Globoplay)





Rodrigo Faro está de volta à Globo. Quase duas décadas depois de deixar a emissora, o apresentador retoma sua parceria com o canal em um novo desafio profissional. Desta vez, ele estará à frente de Herança em Jogo, reality show que estreia no Globoplay no dia 25 de setembro.

A atração reúne 13 participantes em uma disputa marcada por estratégias, alianças e decisões que podem mudar o rumo do jogo. No centro da competição está uma herança que pode chegar ao valor de R$ 1 milhão em barras de ouro.

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Faro terá uma função diferente da que o público se acostumou a acompanhar em seus programas de auditório. No reality, ele interpreta o Testamenteiro, personagem responsável por apresentar as regras, conduzir as provas e acompanhar os competidores durante os momentos decisivos.

A história também conta com a participação de Susana Vieira. A atriz interpreta A Falecida, personagem que deixou uma grande fortuna para os participantes disputarem. Mesmo após sua morte dentro da narrativa, ela continua presente no programa por meio de gravações que apresentam desafios e interferem na competição.

Um dos elementos que prometem movimentar o reality é a necessidade de tomar decisões individuais. Em determinados momentos, um dos participantes assume o posto de Herdeiro do Dia e recebe uma responsabilidade especial relacionada ao dinheiro acumulado durante a disputa.

Com isso, além das provas, os competidores precisam construir alianças e decidir em quem podem confiar. As escolhas feitas ao longo dos episódios podem influenciar diretamente o valor da herança e o destino de cada participante.

O programa brasileiro é baseado no formato britânico The Inheritance e terá dez episódios. A produção aposta em uma mistura de convivência, estratégia e suspense para acompanhar a disputa pela fortuna.

O novo trabalho também representa uma mudança importante na trajetória de Faro. O apresentador deixou a Globo em 2007 e passou anos como um dos principais nomes do entretenimento da Record, onde comandou atrações como O Melhor do Brasil e Hora do Faro.

Antes de assumir o novo reality, Faro voltou a aparecer em produções da Globo. Entre os trabalhos recentes estão participações no Dança dos Famosos e no Batalha do Lip Sync, aproximando novamente o apresentador da emissora onde começou parte de sua trajetória na televisão.

Agora, o reencontro acontece em um projeto voltado ao streaming e ao lado de Susana Vieira. Para Faro, a produção representa uma nova etapa profissional e marca oficialmente seu retorno ao Grupo Globo depois de quase 20 anos.