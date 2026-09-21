Thiago Lacerda e Vanessa Lóes se separam após 25 anos juntos







Thiago Lacerda e Vanessa Lóes não são mais um casal. O ator confirmou neste domingo (20) que os dois estão separados após 25 anos de relacionamento. A declaração foi dada em entrevista ao jornal O Globo, na qual ele falou pela primeira vez sobre o fim da união.

Discreto quando o assunto é a vida pessoal, Thiago afirmou que a separação é recente e que o processo foi marcado por sentimentos diferentes. O ator também ressaltou que prefere preservar a intimidade da família neste momento.

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A história dos dois começou em 2001. Ao longo de mais de duas décadas juntos, eles construíram uma família e tiveram três filhos: Gael, de 18 anos, Cora, de 16, e Pilar, de 12. O casamento foi oficializado em 2007, em uma cerimônia íntima realizada em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Apesar da fama, Thiago e Vanessa sempre mantiveram uma postura mais reservada em relação à vida familiar. Os dois chegaram a enfrentar períodos de crise anteriormente. Em 2023, por exemplo, foram divulgadas informações de que o casal havia passado por uma separação, mas posteriormente os dois foram vistos juntos novamente com os filhos.

A relação também ultrapassou a vida pessoal e chegou à televisão. Em A Vida da Gente, novela exibida pela Globo em 2011,Thiago e Vanessa trabalharam juntos. Na trama, os personagens interpretados pelos dois também tinham uma história de relacionamento.

Vanessa Lóes, que também é atriz, está afastada da televisão há alguns anos. Depois de construir uma carreira com trabalhos em novelas, séries e filmes, ela passou a manter uma rotina mais reservada e se dedicou principalmente à família e a projetos pessoais.

Já Thiago continua trabalhando na televisão. Atualmente, o ator integra o elenco de Por Você, novela da TV Globo, mantendo uma presença constante na dramaturgia.

A notícia do término ganhou repercussão justamente pela duração da relação. Durante 25 anos, os dois atravessaram diferentes fases da carreira, mudanças na rotina familiar e a criação dos três filhos longe da exposição excessiva.

Pouco antes da confirmação da separação, Thiago e Vanessa chegaram a ser vistos no Rock in Rio em dias diferentes. A atriz esteve no festival acompanhada dos filhos, enquanto o ator participou do evento em outra data. O registro chamou atenção após a confirmação do término.

Em sua declaração mais recente, Thiago deixou claro que não pretende transformar o fim do relacionamento em um assunto público além do necessário. O ator reconheceu a importância dos anos vividos ao lado de Vanessa e afirmou que atravessa agora uma fase de mudanças.

A separação encerra uma história de 25 anos entre os dois, mas Thiago e Vanessa continuam ligados pela família que construíram juntos.