Brad Pitt estrela drama de sobrevivência ao lado de cão no Alasca

Há pouco mais de dois anos foi Mark Wahlberg quem interpretou o pivô de um enredo que, inevitavelmente, coloca lágrimas nos olhos dos espectadores confrontados por amores incondicionais entre humanos e animais, no filme Uma prova de coragem. Naquele caso, de Wahlberg, baseado em livro do atleta Mikael Lindnord, um percurso de cinco dias e meio entrava em jogo, quando o cachorro chamado de Rei Arthur fazia sacrifícios para garantir a sobrevivência do atleta e amigo.

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Agora, com direção de David Ayer (de filmes como Resgate implacável, com o astro Jason Statham), o astro Brad Pitt estrela Coração selvagem, centrado na relação entre o cachorro Odin (o astro canino Uber) e o tutor dele, James Belmont (Pitt).

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O novo caso de adoração recíproca entre homem e animal vem antecedido por êxitos como o nacional Caramelo (2025) e Dog: A aventura de uma vida (2022). O ambiente do novo enredo será o Alasca e traz o desafio de que os personagens centrais atingidos por transtorno de estresse pós-traumático (dado o passado, em que integraram pelotões de guerra) tenham que superar o isolamento de intermináveis quilômetros, depois que James sofre um ataque cardíaco e se vê em completo risco na condução de seu monomotor.

“Em termos físicos, eu diria, sem dúvida, que este é o filme mais difícil que já fiz, mas também muito gratificante. Só de ler aquele desfecho (ainda no roteiro), meu coração foi tocado e meus olhos se encheram de lágrimas”, confessou Brad Pitt para a Collider.

As exigências físicas para o longa-metragem, a abordagem de trauma e o instinto de sobrevivência uniram Pitt na nova parceria com o mesmo diretor de Corações de ferro. “O filme traz a história de um homem atormentado que lida com alguns dos traumas e dificuldades da vida. Na verdade, trata-se de dois veteranos tentando encontrar um ao outro e sobreviver juntos; é uma história de amor belíssima”, resumiu Ayer para a imprensa internacional.

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Entusiasta de filmes como Mais forte que a vingança (com Robert Redford, feito em 1972, sob a direção de Sydney Pollack) e O regresso (com Leonardo DiCaprio, sob o comando do diretor mexicano Alejandro González Iñárritu, em 2015), Pitt celebra feitos ao lado do pastor-alemão Uber, no filme em que o cão se encontra sem uma pata e ainda desdentado.

O tutor da ficção Pitt não esconde ter chegado por vezes às lágrimas. Lembrado por roteiros de Dia de treinamento e alguns Velozes e Furiosos, o mesmo diretor do desastrado Esquadrão suicida (2016), que se uniu ao estreante produtor e roteirista Cameron Alexander, considerou curiosidades que cercam o ator-cão.

“É interessante porque o Uber era um cão de busca e resgate (na Nova Zelândia); ele já andou de helicóptero, participou de situações intensas e atuou em resgates, sendo um veterano nessas atividades muito antes de se tornar ator”, observou.

Outras estreias

Hotel Amor

Hotel amor (foto: Imovision)

Criador de arte dentro do circuito Brasil-Portugal, o cineasta Hermano Moreira está à frente da comédia Hotel amor, uma das estreias de hoje nos cinemas. Concentrado na excentricidade de hóspedes, o filme, feito em plano-sequência, traz dilemas para a gerente Catarina (Jessica Athayde), que vê o hotel lusitano ser vendido, fator que altera radicalmente todo o seu cotidiano. Virtuosas Virtuosas (foto: CCBB Brasília/Divulgação) Dirigido por Cíntia Domit Bittar, o thriller Virtuosas usa crítica social e humor ao tratar do destino de mulheres conduzidas por ideais da coach comportamental Virgínia (Bruna Linzmeyer), que busca aperfeiçoar senhoras e senhoritas para versões mais completas, num cenário de absurdos. Presente em filmes como Inventário de imagens perdidas e Mulher do pai, Maria Galant está no elenco, com Juliana Lourenção. Mais e melhores janelas A partir desta quinta, Brasília — num centro de lazer vizinho ao Aeroporto Internacional — ganhará reforço no lazer, com a chegada de complexo de salas de cinema da rede nacional Cine Araújo. A centenária empresa terá a primeira unidade no DF sediada no Partage Brasília. O arrojado ambiente traz conceito que reforça a intenção de convivência entre os espectadores que terão tecnologia à disposição em seis novas salas. Um lounge com bar está entre diferenciais, em espaço que antecede o acesso às 906 novas poltronas de cinema da capital. Quatro salas VIP estão integradas ao complexo que tem 2.689 m² e traz duas salas diferenciadas. Há promessa de experiência imersiva, com aparato 100% laser e sistema de som Dolby Atmos. Do lado de fora, o ambiente propõe reforço na convivência entre cinéfilos. A rede está presente em 28 cidades, com mais de 150 salas de cinema no país. Entre opções na nova programação estão os longas-metragens A ilha esquecida, Resident Evil, Marido de aluguel e Coração selvagem.





