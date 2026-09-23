Dança contemporânea no SESI Lab celebra a cultura indígena amazônica

Destaque para um dos momentos do espetáculo da Cia. Tribos Ballet Teatro, que celebra a cultura indígena amazônica no SESI Lab - (crédito: Divulgação)

O SESI Lab recebe a Cia. Tribos Ballet Teatro, do Pará, no sábado (26/9) e no domingo (27/9), às 16h. As apresentações fazem parte das comemorações dos 80 anos do Serviço Social da Indústria (SESI) e têm entrada gratuita, por ordem de chegada.

O público poderá assistir a um espetáculo de dança contemporânea inspirado nas culturas e tradições de povos indígenas da região amazônica. A iniciativa se soma a outras apresentações culturais que mostram a diversidade de atuação do SESI.

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O espetáculo Tribos

A montagem celebra os 32 anos de trajetória da companhia paraense e aborda a cultura e os costumes dos povos indígenas. A obra explora a relação com a sociedade e temas como a defesa da identidade, a resistência e a conexão com a natureza.

Cia. Tripos de Ballet no SesiLab (foto: Divulgação)

Os figurinos e adereços são inspirados em diferentes etnias, como kayapó, terena, munduruku e assurini. A trilha sonora utiliza sons gravados de vários povos, além de composições de artistas internacionais.

Os nove bailarinos apresentarão cinco coreografias nos shows do SESI Lab: Naus, Terra, Visão, Lamento, Ritual, Cura e Natureza. A companhia de dança já se apresentou em países como França, Alemanha, Portugal e Itália.

Comemorações dos 80 anos do SESI

A trajetória da instituição está representada na exposição SESI 80: Construindo Futuros, em cartaz no SESI Lab até dezembro. Nos próximos meses, projetos das federações do Rio Grande do Sul, Bahia e São Paulo também passarão pelo palco do museu.

“Receber a Cia. Tribos Ballet Teatro no SESI Lab, como parte das celebrações dos 80 anos do SESI, é reconhecer a diversidade cultural brasileira e o talento de nossos artistas”, afirma Fausto Augusto Junior, presidente do Conselho Nacional do SESI.

Claudia Ramalho, superintendente de Cultura do SESI, reforça que a parceria permite levar a Brasília a diversidade cultural que o SESI constrói em todo o país.

Serviço: Cia. Tribos Ballet Teatro no SESI Lab

Local: SESI Lab (Túnel) – ao lado da Rodoviária do Plano Piloto

Datas: sánado (26/9) e domingo (27/9)

Horário: 16h

Classificação: livre

Ingressos: gratuito, por ordem de chegada

Informações: @sesi.lab

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.