Mostra de Cultura Popular celebra artes afro-indígenas no Paranoá

A alegria e a força das Artes Afro-Indígenas marcam a XIII Mostra de Diversidade e Cultura Popular do Paranoá - (crédito: Divulgação/Davi Mello)

A Casa de Cultura Martinha do Coco recebe, no sábado (26/9), a XIII Mostra de Diversidade e Cultura Popular do Paranoá. Nesta edição, o evento celebra as “Artes Afro-Indígenas” como parte do projeto Patrimônio Brincante, realizado pelo Instituto Alvorada Brasil.

Idealizada pela Mestra Martinha do Coco, a mostra reafirma a potência cultural das periferias do Distrito Federal. A iniciativa busca valorizar o patrimônio imaterial, promovendo o diálogo e conectando a comunidade aos mestres da cultura de raiz.

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“A Mostra nasceu do desejo de ver a nossa comunidade reunida, cantando, dançando e celebrando aquilo que a gente é”, afirma Mestra Martinha do Coco. Ela destaca que unir os saberes indígenas à cultura popular e à ancestralidade negra fortalece a identidade local.

A programação tem início às 14h, com uma sessão de contos para crianças comandada pelo contador de histórias Rego Junior. Das 16h às 22h, o público poderá visitar a Feira de Artesanato Indígena para adquirir peças exclusivas e apoiar a economia criativa dos povos originários.

Às 17h, o Grupo BECA apresenta uma performance de Capoeira Angola. Mais tarde, às 18h30, Nayara Tukano e Cristiane Sobral facilitam a Roda de Saberes Afro-Indígenas, um espaço para diálogos sobre identidade, território e ancestralidade.

As apresentações musicais começam às 20h, com a mestra de cerimônia Guaja. A noite contará com shows de Thabata Lorena (AFRODRILL BRASIL) e do Cortejo Tawá Tingá (Casa Moringa). O encerramento fica por conta de Martinha do Coco e Banda, que convida o público para uma ciranda de coco.

O evento tem entrada gratuita e classificação livre. A realização é do Instituto Alvorada Brasil, com apoio da Casa de Cultura Martinha do Coco e da KALI, além de fomento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC-DF).

Programação completa

14h: Contação de Histórias para Crianças com Rego Junior

16h às 22h: Feira de Artesanato Indígena

17h: Roda de Capoeira Angola com o Grupo BECA

18h30: Roda de Saberes Afro-Indígenas com Nayara Tukano e Cristiane Sobral

20h às 23h: Noite de Shows com Guaja (mestra de cerimônia), Thabata Lorena (AFRODRILL BRASIL), Cortejo Tawá Tingá (Casa Moringa) e Martinha do Coco e Banda

Serviço

Evento: XIII Mostra de Diversidade e Cultura Popular do Paranoá – Artes Afro-Indígenas

Data: 26 de setembro de 2026 (sábado)

Horário: das 14h às 23h

Local: Casa de Cultura Martinha do Coco

Endereço: Quadra 28, Conjunto E, Lote 28 – Paranoá, DF

Entrada: gratuita

Classificação indicativa: livre

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.