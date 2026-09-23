Camila Pitanga questiona baixa presença de mulheres no Senado





A atriz Camila Pitanga chamou atenção ao falar sobre a presença de mulheres no Senado às vésperas das eleições de 2026.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a atriz questionou por que as mulheres ainda são minoria na Casa, apesar de representarem a maioria do eleitorado brasileiro, e falou sobre a importância de conhecer quem disputa as vagas que estarão em jogo neste ano.

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Uma cadeira parece só uma cadeira, mas dependendo de quem senta nela muita coisa pode mudar. Olha, esse ano a gente vai escolher duas pessoas para representar o nosso estado no Senado. São duas cadeiras, afirmou Camila Pitanga. No vídeo, a atriz ressalta que o eleitorado corresponde a 52,8% dos eleitores brasileiros, mas atualmente ocupam apenas 15 das 81 cadeiras da Casa.

"Por que ainda somos minoria?"

Antes de decidir quem que vai ocupar cada uma delas, tem um dado que me chamou muita atenção. Nós, mulheres, somos a maioria das eleitoras brasileiras. E hoje, nós também somos a maioria das responsáveis pelos lares brasileiros. Você sabia disso? Por que a gente ainda é minoria no Senado?, questionou.

Se tantas decisões que atravessam as nossas vidas passam por ali, a gente também precisa se perguntar: quem a gente quer que ocupe essas duas cadeiras? Até porque quando eu decido o que colocar na urna, eu posso estar sozinha, mas a minha escolha nunca diz respeito só a mim. Eu carrego ali as minhas ancestrais, o meu corpo presente e todas as nossas possibilidades de futuro, afirmou a artista, que, então, apresentou o Guia SenaDonas, material informativo da campanha que reúne informações sobre trajetórias e propostas de mulheres que disputam vagas no Senado nas eleições deste ano.

Conhecer quem nos representa é uma forma de participar da democracia. É nossa responsabilidade como cidadãs. Tem um guia maravilhoso que pode te ajudar muito a decidir em quem escolher. O Guia SenaDonas, disse. Segundo a atriz, a proposta do material é permitir que o público conheça melhor as candidaturas e tenha informações para formar suas próprias conclusões.

O texto Camila Pitanga questiona baixa presença de mulheres no Senado: Por que ainda somos minoria? foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.