Projeto de combate à fome vence prêmio do BRICS para mulheres empreendedoras

Correio Braziliense

Úrsula Corona, atriz e apresentadora - (crédito: Leandra Benjamin/Divulgação)

O Instituto Fome de Tudo, criado pela empreendedora social brasileira Úrsula Corona, é o vencedor de 2026 na categoria Agricultura e Segurança Alimentar da Aliança de Negócios de Mulheres do BRICS (BRICS WBA, na sigla em inglês). O projeto utiliza tecnologia para atuar em dois desafios dos sistemas alimentares: a fome e o desperdício de alimentos.

Com a conquista, Úrsula passa a integrar o grupo de mulheres empreendedoras reconhecidas pela BRICS WBA, plataforma criada para fortalecer a participação feminina na economia, identificar projetos liderados por mulheres e aproximá-los de empresas, investidores, governos e potenciais parceiros nos países-membros — Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos, Indonésia e Arábia Saudita. A premiação foi realizada em 9 de setembro último, em Nova Délhi, na Índia, durante o BRICS WBA Women-Led Development Summit 2026.

O projeto

Fundado em 2020 por Úrsula, que também é atriz e apresentadora de tevê, o Fome de Tudo é uma agência de transformação que tem a tecnologia, capacitação e empoderamento econômico para combater a fome e o desperdício de alimentos. Sua tecnologia conecta produtores, empresas e supermercados que têm excedentes a instituições, escolas, hospitais e comunidades que precisam desses recursos. Por meio de uma plataforma tecnológica, a iniciativa busca tornar a redistribuição de alimentos mais eficiente e rastreável.

Membro do G20, o instituto já ajudou cerca de 300 mil pessoas, contribuindo para a distribuição de 9 milhões de refeições e reunindo uma rede de milhares de parceiros. A operação movimenta cerca de 500 toneladas de alimentos por mês e já evitou a emissão de 15 mil toneladas de CO?. O Fome de Tudo também tem uma parceria com o World Food Programme, a maior agência humanitária da Organização das Nações Unidas (ONU). Juntos, criaram a campanha Fome Não Tira Férias, que une o setor privado no combate à insegurança alimentar durante o período de férias e conta com o TikTok e a Caixa Econômica como alguns de seus patrocinadores.

“Receber esse reconhecimento internacional do BRICS WBA na Índia é uma honra e, principalmente, uma responsabilidade. Ele representa não apenas nossa trajetória, mas a de tantas mulheres que empreendem e trabalham para transformar realidades. O Fome de Tudo nasceu da urgência de enfrentar dois desafios que não podem mais ser tratados separadamente: a fome e o desperdício de alimentos. Isso reforça a importância de unir tecnologia, inovação e impacto social para criar caminhos mais eficientes, com sustentabilidade econômica para garantir que mais alimentos cheguem a quem precisa. O que mais quero é contribuir com o nosso país e escalar nossa tecnologia para empoderar economicamente cada vez mais os pequenos produtores”, ressalta Úrsula Corona, fundadora do Fome de Tudo.