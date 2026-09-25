Festival circense 'Sorrisos da rua' toma conta de Sobradinho II

Tina Carvalho é idealizadora do Festival Sorrisos da rua que ocorre, neste final de semana, em Sobradinho II - (crédito: Paula Carrubba/Divulgação)

A arte circense alegra Sobradinho II entre esta sexta-feira (25/9), às 18h, e domingo (27/9), às 16h. A palhaçaria se une à cultura e traz para o estacionamento da Administração Regional de Sobradinho o 2º Festival de circo, palhaçaria e diversidade, Sorriso da rua.

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O projeto é idealizado por Tina Carvalho e conduzido por Manu Castelo Branco e Ana Flávia Garcia. Os narizes vermelhos, as bolinhas coloridas e as brincadeiras são acompanhadas por uma programação musical, com DJs, cortejos, feira criativa ColaBora Mix com 20 expositores, espetáculo Cabaré, cortejos e atividades culturais.

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Na arena do festival ocorre o Parque Diverso, criado por Luciano Porto e Márcio Vieira do Circo Teatro Udigrudi, que reúne brinquedos interativos que criam ondas sonoras a partir do movimento do público. Na sexta-feira, o festival inicia com as atrações a postos e com a DJ Karla Testa comandando a noite e vai até às 22h. Ao sábado (26/9), até às 21h, a programação continua e a música será do DJ Rafa Ferrugem. Domingo (27/9), a DJ Flávia Aguiar anima a comunidade para o último com a programação que estende-se até às 21h30. O festival é gratuito e aberto ao público.

Serviço

2º edição Festival circense - Sorriso da rua

Sexta-feira (25/9), a partir das 18h; Sábado (26/9) e domingo (27/9), a partir das 16h, no estacionamento da Administração Regional de Sobradinho II (AR 9 Quadra, Sobradinho II). Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel