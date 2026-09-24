Cidade Estrutural recebe última apresentação de Alinha céu, fiás da Terra

Espetáculo Alinha céu, fiás da Terra encerram sua perfomance na Estrutural - (crédito: Thales Lima/Divulgação)

Espetáculo Alinha céu, fias da terra chega à Cidade Estrutural neste sábado (26/9), às 10h30, em uma última exibição. A performance, com direção artística de Roberta Martins, une circo, teatro e dança como da programação do projeto Cerrado em Movimento. Buscando democratizar o acesso à cultura, a apresentação é gratuita e conta com intérprete de Libras.

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O trabalho manual feminino brasileiro como artesãs, fiandeiras e agricultoras foi a semente poética para a formação do espetáculo. Criado pelo Duo Lianas, composto pelas artistas Ana Nakamura e Ludmila Condé, e pela diretora Roberta Martins, a obra converte os gestos braçais em uma linguagem cênica.

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O show traz ao palco o uso de cordas e aéreos à arte Corpo Bambu, modalidade artística brasiliense criada e sistematizada pela diretora da peça. Ao final da sessão, o espaço cênico se ressignifica: o palco se abre e se transforma em uma instalação artística e sensorial interativa, convidando o público a vivenciar de perto as matérias-primas e a refletir sobre a conexão entre corpo, território e preservação ambiental.

Serviço

Alinha céu, fiás da terra

Sábado (26/9), às 10h30, na Quadra Coberta, ao lado do Centro de Múltiplas Funções ( St. Leste, SCIA ). Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel