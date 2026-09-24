Adriana Lodi apresenta monólogo sobre violência contra as mulheres

Na segunda (28/9) e na terça-feira (29/9), o teatro Newton Rossi, no Sesc Ceilândia, recebe o espetáculo Senhora P, um monólogo escrito pela atriz Adriana Lodi. O projeto contará com quatro apresentações, além de debates com o público e oficinas de experimentação cênica voltada para artistas e atores.

Leia também: Patifaria Popular vira o jogo do complexo de vira-lata em faixa produzida por Los Brasileros, DMAX e Dida Sallo

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As apresentações ocorrem às 15h e também às 20h. A sessão das 15h é dirigida às escolas e, ao final, a atriz participará de uma conversa com os alunos sobre como os estereótipos e a violência de gênero podem se manifestar no ambiente escolar. Já a sessão de 20h é aberta para o público em geral.

Leia também: Camila Pitanga questiona baixa presença de mulheres no Senado

Com sua estreia em 2022, o espetáculo aborda diversas formas de violência contra as mulheres por meio da história de uma professora que percorre por memórias, ficção e questionamentos sobre situações de violência. A trama se passa em uma aula de autobiograficções ministrada pela professora que se vê em um interrogatório baseado em lembranças, depoimentos e situações ficcionais que se relacionam a um crime cuja docente desconhece a acusação.

Leia também: Filho de Rick faz homenagem emocionante ao pai após morte do cantor

O monólogo também integra a pesquisa feita para o doutorado de Adriana, que é dedicado à investigação de práticas artísticas e pedagógicas que utilizam da autobiograficção como ferramenta de invenção na arte da cena. A produção não se mostra como uma autobiografia, mas utiliza elementos das autobiograficções para ampliar experiências individuais, principalmente aquelas relacionadas às desigualdades de gênero.

Leia também: Tempo, casca e cura: Sant transforma as dores do passado no álbum de sua vida

“As violências contra as mulheres atravessam muitas dimensões da nossa vida. Desde cedo, somos ensinadas a aceitar, a silenciar e a ocupar lugares de subordinação. Quando desenho a Senhora P, penso nessa professora em luta. Mais do que compartilhar experiências pessoais, este espetáculo é um ato político em defesa de uma educação capaz de transformar as relações sociais, especialmente no enfrentamento das desigualdades de gênero”, aponta Adriana sobre o espetáculo.

Leia também: Mostra de Cultura Popular celebra artes afro-indígenas no Paranoá

A programação também conta com uma oficina de autobiograficções destinada a artistas, estudantes de teatro e pessoas interessadas em processos de criação que será realizada das 9h às 11h no Sesc Ceilândia. As inscrições são gratuitas pelo site https://bit.ly/4hjZlGn .





Serviço

Espetáculo Senhora P

Segunda (28/9) e terça-feira (29/9), às 15h (sessão para escolas) e às 20h (público em geral), no Teatro Newton Rossi (Sesc Ceilândia, QNN 27 Área Especial, Lote B, Ceilândia Norte). Entrada gratuita mediante retirada de ingresso no Sympla.









Saiba Mais Diversão e Arte Patifaria Popular vira o jogo do complexo de vira-lata em faixa produzida por Los Brasileros, DMAX e Dida Sallo

Patifaria Popular vira o jogo do complexo de vira-lata em faixa produzida por Los Brasileros, DMAX e Dida Sallo Diversão e Arte Cidade Estrutural recebe última apresentação de Alinha céu, fiás da Terra

Cidade Estrutural recebe última apresentação de Alinha céu, fiás da Terra Diversão e Arte BBB 27: Globo divulga novidades da próxima edição do reality