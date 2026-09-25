Mulher que acusou Jay-Z de abuso sexual retira alegações

Rapper afirmou em entrevista que recusou acordos financeiros no caso por considerar a aceitação incompatível com sua conduta - (crédito: Chris Delmas / AFP)

A mulher identificada judicialmente pelo nome fictício Jane Doe retirou as acusações de agressão sexual que havia feito contra Jay-Z. Em uma nova declaração apresentada à Justiça dos Estados Unidos, ela afirmou que nunca conheceu ou manteve qualquer contato com o rapper, também acusado por ela ao lado de Sean Combs, o P. Diddy.

No documento de 12 páginas, protocolado na Corte Federal de Manhattan e obtido pela revista Rolling Stone, a mulher negou de forma direta as alegações que havia apresentado contra o artista.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Shawn 'Jay-Z' Carter nunca me estuprou. Eu nunca conheci nem falei com o Sr. Carter. O Sr. Carter jamais teve qualquer conduta inadequada comigo", diz.



Jane Doe também afirmou que havia informado a antiga equipe jurídica sobre determinadas "condições de saúde mental" antes que o nome de Jay-Z fosse incluído publicamente no processo, em dezembro de 2024.

A nova declaração foi apresentada na quinta-feira (24/9), junto a um aviso de que o rapper retirava voluntariamente a mulher da condição de ré em uma ação movida por ele contra Tony Buzbee, advogado que anteriormente a representava.

Retratação sem acordo financeiro

A mulher agora é representada pelo advogado James Blair Newman Jr. Em comunicado encaminhado ao site norte-americano TMZ, a defesa informou que a retratação foi feita de forma "voluntária" e que Jane Doe não recebeu dinheiro de Jay-Z nem de qualquer pessoa que atuasse em nome dele para mudar sua versão.

No mesmo posicionamento, a mulher se desculpou com o rapper e os familiares dele."Ela pede sinceras e incondicionais desculpas ao Sr. Carter e à sua família".

Segundo o TMZ, Jane Doe relatou ainda que o caso começou depois que ela encontrou, entre setembro e outubro de 2024, um anúncio no Facebook que buscava pessoas que afirmassem ter sido vítimas de agressão sexual cometida por P. Diddy.

Ela contou que a publicação fez com que recordasse um estupro sofrido quando tinha 13 anos. A partir disso, procurou o escritório AVA Law Group e, posteriormente, foi encaminhada a Buzbee, que apresentou uma ação judicial em seu nome.

Repercussão para Jay-Z

Jay-Z já havia relatado publicamente os efeitos que a acusação teve sobre a vida pessoal. Em entrevista à revista masculina GQ, em março, ele falou sobre o assunto e descreveu a reação que teve diante das acusações.

“Há muito tempo não sentia tanta raiva, uma raiva incontrolável. Você não pode simplesmente impor isso a alguém – é preciso ter muita certeza disso”

Leia também: EUA Diddy é colocado em cela solitária após briga com colega de prisão

O artista também afirmou que rejeitou a possibilidade de encerrar o caso por meio de um acordo extrajudicial, por considerar que aceitar essa saída seria incompatível com sua posição diante das acusações.

"Não posso aceitar um acordo – não está no meu DNA... Eu morreria ."