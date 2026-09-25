Macklemore anuncia turnê beneficente em apoio a Palestina

O rapper americano Macklemore anunciou nesta quinta-feira (24/9) que está organizando sua própria turnê chamada: “Free Palestine Tour", após ser afastado dos shows de Ed Sheeran por suas declarações em apoio aos palestinos.
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Sua exclusão como atração de abertura da “Loop Tour”, do astro pop britânico, ocorreu após se manifestar em apoio à Palestina durante um show em Nova Jersey. O ato provocou polêmica nos Estados Unidos e no exterior.
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Em reação ao afastamento e aos comentários, Macklemore anunciou que fará três shows no fim de outubro em Londres, Paris e Dublin. Ele planeja ainda outros shows nos EUA e disse que todo lucro será destinado a associações de pró-palestina.
"O que aconteceu comigo é algo maior do que um único artista ou um único palco", disse o rapper em uma publicação no Instagram. “Quando a classe bilionária pode decidir quais vozes têm permissão para subir ao palco e quais são perigosas demais para serem ouvidas, todo mundo deveria prestar atenção. Estamos em 2026. Ser apolítico durante um genocídio não funciona mais.”
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Ele foi afastado da turnê por pressão de proprietários de estádios americanos. A decisão suscitou uma série de críticas a Ed Sheeran, que até pouco tempo não havia se manifestado politicamente sobre o assunto.
Durante um show na Filadélfia no último fim de semana, o compositor britânico reconheceu “erros” e descreveu a situação em Gaza como “injustificável”. Segundo Sheeran, seu desejo era, desde o começo da carreira, se manter afastado de questões políticas, mas que frente a importância do assunto, ele escolheu deixar claro sua posição.
"Eu nunca quis ser um músico ativista, mas isso me colocou no meio de um importante e apaixonado debate sobre liberdade de expressão e a questão política mais complexa do planeta", disse. "Eu tentei, na minha carreira, não ser um comentarista político de nenhum tipo, porque quero que minha música e meus shows sejam sobre união, não divisão", continuou. "Mas esta é uma questão humanitária, e não posso mais esconder o que sinto a respeito."
O cantor disse que o que aconteceu em Israel em 7 de outubro foi "horrível e agravou séculos de dor judaica", e que o que estava acontecendo em Gaza era "catastrófico, injustificável e desproporcional". Ele disse que estava descobrindo como contribuir de uma forma que ajudasse "as vítimas destes tempos terríveis — e ouvindo e aprendendo, porque não sei o suficiente".
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